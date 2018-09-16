‘Bizde küçülme yok yatırıma devam’

Orta Vadeli Program
'la piyasalarda güvenin tesis edileceğini söyleyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar
, "Ülkemize ve geleceğine güveniyoruz. Karamsar değiliz, herkesin işine dört elle sarılması lazım. Kendi adıma riskli bir projeye girmedim. Müteşebbisin hesabını kitabını doğru yapması lazım. Bunu yapmayanlar yüzünden bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz" dedi. Ekonomik ortamın tekrar iyileşmesi için kamuda çok önemli tasarruflara ihtiyacımız olduğunu söyleyen Kibar'la mevcut durumu ve gelecek projeksiyonlarını konuştuk... Mevcut ekonomik durumla ilgili yorumunuz nedir?
Küçülmüyoruz, hiçbir şekilde karamsar değilim... 45 yıllık sanayiciyiz, 7 kriz gördüm, bunu da atlatırız. Aralık ayında dış ticaret dengesinin artı verme ihtimali çok yüksek. Belki tekrar yukarıya çıkışın başlangıcı olur. Süreci finansal kesimin borçlanma vadelerinin belirli bir döneme yığılması hızlandırdı. Vadeler orta ve uzun tutulsaydı bu sorunları yaşamazdık. Kredi kullandırırken yatırımların geri dönüşünü iyi hesaplamadılar. Bugün kredilerini yapılandırmak isteyenlerin hesabını kitabını iyi yapmadıklarını mı söylüyorsunuz?
Aynen durum budur... Zamanında doğru ve gelirlerine endeksli vadelerle borçlansalardı bizleri bu hale getirmezlerdi. Grup olarak bu dönemde nasıl bir strateji izliyorsunuz?
İçeride daralan talep nedeniyle ihracat
a ağırlık verdik. Otomotivde yüzde 80'lerde olan ihracatımız 92'lere çıktı. Metal sektöründe yüzde 65'lerden 85-90'lara çıkardık. Mevcut pazarların yanı sıra Afrika ve Güney Afrika'ya satışları artırdık. Amerika'ya yaptığımız alüminyum satışlarında ilave vergiler yüzünden plan değiştirdik. Şimdi Amerika'ya ihracat yapan ülkelere ihracat yapıyoruz. Yatırım planlarında bir değişikliğe gittiniz mi?
Gitmedik, gitmeyi de düşünmüyoruz. Hyundai ile zaten yatırım programımız vardı. Şu anda programın önündeyiz. Altışar aylık dönemlerle üç ürün devreye girecek. Taleplere göre kapasite artışı düşünebiliriz. Teşvik aldığınız yatırımınızla ilgili bir gelişme var mı?
Orta vadeli finansman kaynağı arayışımız var. Bunu bulmadan projeye girersek biz de yanlış yapanların trenine binmiş oluruz. Sürecin tekrar normalleşmesi lazım. Kur subjektif gerekçelerle bu seviyeye çıktı. 4.70-5.10 sarası rekabetçi olabileceğimiz bir seviye. HESABIMIZI 10 KERE YAPIYORUZ
7 bin
500'den fazla kişiye istihdam
sağladıklarını söyleyen Ali Kibar, "Bunların sorumluluğunu sırtımızda hissediyoruz. Bir adım atarken hesabımızı kitabımızı 10 kere yapıyoruz. 'Bir arazi al, proje geliştir, sat. 100 liralık yerden, 300 lira kazan' zihniyetiyle hiç işimiz olmadı. Prensip olarak bize çok kârlı bir iş gelirse o işe girmeyiz. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Banka veriyor kredi kartını. Adamın 100 lira geliri, 1.000 liralık kredi alıyor, onu parası zannediyor. Ayrıca en sıcak paraya hiçbir zaman sıcak bakmadım. Sıcak parayı reel üretim ve değer yaratan formata dönüştürürsek çok değerli olur" dedi.