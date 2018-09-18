e-Maden dönemi

Dünya üzerinde ticareti yapılan 90 maden çeşidinden 77'sinin bulunduğu ve 2.5 trilyon dolarlık değere sahip madenlerin ekonomiye kazandırılması için Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni bir çalışmaya imza attı. Madencilikte
başvuru, izin ve lisanslama gibi süreçleri hızlandıracak e-Maden dönemine geçiliyor. Çalışma kapsamında daha önce Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan ilk müracaat işlemleri, ruhsatlandırma, arama ve işletme gibi madencilikle ilgili iş ve işlemler artık web ve mobil üzerinden yapılacak. Ruhsat sahipleri e-Maden sayesinde madencilik ödemelerini de internet üzerinden gerçekleştirecek. e-Maden projesi, madencilikte kurumsal ve bürokratik işlemlerin azaltılarak verimliliği artıracak. Müracaat sahibi sabah maden aramak için başvurup akşama işlemini sonuçlandırabilecek.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Madencilikte süreci kısaltıp, kırtasiyeciliği ortadan kaldırmak için online platfor kuruyoruz" dedi.