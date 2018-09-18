Etiketlere "yerli malı" logosu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin satış fiyatı, birim fiyatı, malın ayırıcı özelliği ve üretim yeri hususlarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54'üncü maddesinde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde düzenlendiği hatırlatıldı.

Temel amacı "perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılmasıyla indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olan yönetmeliğin tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, son zamanlarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının fiyat etiketi mevzuatında tüketici lehine düzenleme yapılarak ek tedbirlerin alınması gerekliliğini doğurduğu aktarıldı.

Satış ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin fiyat etiketlerinde belirtilmesi zorunluluğu getirilerek tüketicilerin bilgilendirilme hakkının korunması konusunda bir adım daha ileri gidilmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Diğer yandan, tüketicilerin yerli ürünler hakkında bilgi sahibi olması, yerli ürünlerin tüketiminin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve söz konusu ürünlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirilerek ekonomik istikrara katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bakanlığımız bu konuda yaşanan tüketici mağduriyetlerini önlemek için gerekli özeni göstermekte ve tüketicilerin menfaatlerinin zedelenmesinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte tüketicilerimizin de bu konuda bilinçli hareket ederek hassasiyet göstermesi ve mevzuatı ihlal eden satıcı veya sağlayıcıları Bakanlığımıza veya ticaret il müdürlüklerimize bildirmesi büyük önem arz etmektedir."

