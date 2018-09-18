HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Etiketlere "yerli malı" logosu

Etiketlere "yerli malı" logosu

Ticaret Bakanlığınca Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirilerek a katkı sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 09:18
Etiketlere yerli malı logosu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin satış fiyatı, birim fiyatı, malın ayırıcı özelliği ve üretim yeri hususlarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54'üncü maddesinde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde düzenlendiği hatırlatıldı.

Temel amacı "perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılmasıyla indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olan yönetmeliğin tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, son zamanlarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının fiyat etiketi mevzuatında tüketici lehine düzenleme yapılarak ek tedbirlerin alınması gerekliliğini doğurduğu aktarıldı.

Satış ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin fiyat etiketlerinde belirtilmesi zorunluluğu getirilerek tüketicilerin bilgilendirilme hakkının korunması konusunda bir adım daha ileri gidilmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Diğer yandan, tüketicilerin yerli ürünler hakkında bilgi sahibi olması, yerli ürünlerin tüketiminin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve söz konusu ürünlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirilerek a katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bakanlığımız bu konuda yaşanan tüketici mağduriyetlerini önlemek için gerekli özeni göstermekte ve tüketicilerin menfaatlerinin zedelenmesinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte tüketicilerimizin de bu konuda bilinçli hareket ederek hassasiyet göstermesi ve mevzuatı ihlal eden satıcı veya sağlayıcıları Bakanlığımıza veya ticaret il müdürlüklerimize bildirmesi büyük önem arz etmektedir."

2030'un en büyük ekonomileri

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Animasyon tutkusuna mobil uygulamayla ÇARE OLDULAR
ARKADAŞINA GÖNDER
Etiketlere "yerli malı" logosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN