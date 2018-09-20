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in geleceği ’de konuşulacak

Dünyada sektörüne yön veren mühendisler ’da düzenlenecek International Automotive Engineering Conference’de () buluşacak

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Otomotivin geleceği Türkiye’de konuşulacak
Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği () organizasyonu ve SAE International (Society of Automotive Engineers) işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı () için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik 1-2 Kasım tarihlerinde Swissotel The Bosphorus'da gerçekleşecek. Konuyla ilgili olarak Sabah'a konuşan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Otomotiv dünyasındaki trendlerin konuşulacağı etkinlikte, otomotiv sanayinin mühendislik konularında atması gereken adımları, mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamiklerini ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerini teknik bir bakış açısıyla aktarılması hedefleniyor" dedi.
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Otomotivin geleceği Türkiye’de konuşulacak
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