Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'i anlattı!

20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nin startı bugün verildi. Festivalin açılış töreni Üçüncü Havalimanı 'nda gerçekleşti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Teknofest'i anlattı

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, çok sayıda ilçenin belediye başkanı ve binlerce vatandaş katıldı.

BÜTÜN GAYRETLERİMİZ GÜÇLÜ VE MÜREFFEH BİR TÜRKİYE İÇİN!

Açılış töreninde bir konuşma yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar; " Bugün kurduğumuz bir hayalin gördüğümüz düşün gerçek olduğun gün. Milli teknoloji hamlesi vizyonunu on binler, yüz binlerce gençle paylaştığımız gün. Çıktığımız bu yolda artık tek başımıza olmadığımızı gördüğümüz gün. 7-8 yaşlarımda benim içinde havacılık tutkulu bundan çok daha ufak bir etkinlikle başladı. Bugün çok daha güzel bir tutkunun aşısı atılıyor. İnsan pilot olmak isteyecek ki uçak yaptı. Astronot olmak isteyecek ki uzay aracı yaptı O tutku sayesinde artık Milli İHA'larımıza Milli SİHA'lara sahibiz. İnşallah ülkemiz kendi uzay araçlarıyla, kendi hava araçlarıyla hak ettiği yere gelecektir. TEKNOFEST'in çıkış noktası da aynı tutku. Bu tutku öyle bir tutku ki, insan pilot olmak isteyecek ki uçak yaptı. Astronot olmak isteyecek ki uzay aracı yapsın. Bu kıvılcım bugün ateşlendi. TEKNOFEST'in ana amacı milli teknoloji hamlemizi bu tutku sayesinde gerçekleştirmek ve sizlerle toplumsal seferberliğe dönüştürmek. Bütün gayretlerimiz, bütün emek sadece üreten değil ecdadı gibi göğe bakıp hayal kuran araştıran, geliştiren ve üreten bir gençliğe sahip Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için " dedi.



