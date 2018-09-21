Rekabet Kurulu'ndan TMMOB ve Baymak'a soruşturma

Kurulun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliğinin komisyon kararıyla ve Baymak Makina San. ve Tic. AŞ'nin bayilerle akdettiği dikey anlaşmalar ve diğer uygulamalarıyla rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvurular üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik söz konusu kurumlara soruşturma açılmasını kararlaştırdı.