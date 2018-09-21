Yeni Türkiye’ye gerçekçi hedef

Türkiye
'yi nitelikli ve sürdürülebilir büyümeye ulaştıracak, finansal istikrarı yeniden tesis edecek, ekonominin dış saldırılara karşı direncini artıracak Yeni Ekonomi Programı
(YEP) açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan toplantıda yeni programın ana mesajını dengelenme-disiplin ve değişim (3D) olarak belirlediklerini bildirdi. YENİ BAŞARI HİKÂYESİ
Bakan Berat Albayrak, "Ana motivasyon kaynağı yeni bir başarı hikâyesi yazma hedefi. Bu yüzden adına Yeni Ekonomi Programı dedik. Ekonominin zorlukları sağ salim aşması için gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Güçlü ve zayıf yanlarımızı biliyoruz. Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız tedbirleri aldığımız sürece direncimiz de en üst düzeyde olacak" dedi. KAPSAMLI BİR PROGRAM
YEP'i açıklarken iş dünyasından sermaye piyasalarına, reel sektörden akademik camiaya kadar birçok paydaşın bir araya geldiğini belirten Albayrak, ilk defa bu kapsamda bir program açıklandığını söyledi. Albayrak, tüm hedeflerin Türkiye için olduğunu belirterek, "Tüm paydaşlarımızın desteğiyle ülkemize, milletimize çok daha müreffeh ve güçlü bir gelecek sunmak için bu adımları hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi. YEP'i enflasyon
, kamu maliyesi, istihdam
, cari açık ile bankacılık ve reel sektör alanlarındaki tedbirler üzerine kurguladıklarını vurgulayan Albayrak, yapılacakları şöyle anlattı: "Merkez Bankası, elindeki tüm araçları, kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek. Finansal güvenlik ve istikrarın sürdürülebilmesi için yeniden yapılandırılmış Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi hayata geçirilecek. Bu süreci destekleyecek enflasyonla topyekün mücadele programını hayata geçireceğiz." CARİ AÇIK DÜŞECEK
Turizm ve ihracatın katkısıyla bu yıldan itibaren gerileyen cari açıkta düşüşün süreceğini söyleyen Bakan Albayrak, kamuda yapılacak tasarruf ve mali disiplinle faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranını 2019'da yüzde 0.8'e, 2020'de yüzde 1'e ve 2021'de yüzde 1.3'e yükseltileceğini kaydetti. Albayrak, bütçe açığının program döneminde yüzde 2'nin altında tutulacağını da vurguladı. İLAÇ-ARA ÜRÜN-ENERJİ
Albayrak, ilaç, ara ürün, kimya, petrokimya, enerji, makine- teçhizat ve yazılım sektörlerinin öncelikli yatırım alanlarından olacağını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Teknoloji ve Ar-Ge yatırımları, kamu-özel iş birliği modelleriyle farklı şekillerde hayata geçirilecek. Yüksek teknoloji endüstri üretim bölgeleri, 20 biyo-teknolojik ilacın üretim altyapısının kurulması, petrokimya kümelenmeleri gibi yatırım projelerinin yanında ihracat ana planıyla birlikte bu süreci destekleyeceğiz. Küresel değer zinciri bakış açısıyla yeni pazar, yeni ürün, yeni ihracatçı hedeflerini adım adım hayata geçireceğiz." 2 MİLYON YENİ İSTİHDAM
İşsizliğin 2021'de yüzde 10.8 seviyelerine ulaşacağını kaydeden Albayrak, "2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulacak" diye konuştu. Albayrak, bakanlıklardan programdaki eylem planlarıyla ilgili söz alınıp 3'er aylık dönemlerde takip edileceğini de söyledi. 2013'TEN SONRA SİYASİ İSTİKRAR VE EKONOMİ HEDEF ALINDI
Sunumunda 2002-2013 yılları arasında yaşanan olaylara da değinen Albayrak, şöyle konuştu: "2002'de 3.600 dolar olan kişi başı gelir, 2013'te 3 kat artarak 12.500 dolar oldu. 7 milyon yeni istihdam oluşturduk. İhracatımız 4 kat arttı, bütçe açığı 2002'de yüzde 11.4 iken, yüzde 1'lere geriledi. Mali disiplin sürekli hale geldi. 2013'ten sonra Türkiye, çok büyük iç ve dış sınamalara maruz kaldı. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, terör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Tüm bu süreçler, siyasi istikrar ve demokrasinin yanında ekonomimiz de hedef alındı. Bu dönem de, dünyanın belli bir ekonomik ve siyasi kırılmalardan geçtiği bir dönem... Ekonomik yaptırımlar adeta bir silah gibi kullanılıyor. 10 Ağustos'ta Türkiye olarak biz de bu sürecin çok net bir parçası olduk." ADIMLAR KORKUSUZCA ATILACAK
aHaber ve A Para'nın ortak yayınına çıkan Bakan Albayrak, enflasyonla mücadelede toplumsal bir strateji uygulanacağını belirterek, "Ekim ayından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak" dedi. Türkiye'de kamu, özel, bankacılık ve hanehalkının toplam borçluluk oranının yüzde 130 olduğunu, buna karşılık bu ortalamanın dünyada yüzde 300, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 211 seviyesinde bulunduğunu ifade eden Bakan Albayrak, sağlıklı bir ekonomi için sağlam bir bankacılığın şart olduğunu söyledi. Bankalarla ile ilgili olarak pazartesi günü mali durum tespit çalışmasını başlatacaklarını ifade eden Albayrak, reel sektörle bankaların aynı gemide olduğunu kaydetti. Bakan Albayrak, 3 yıllık planda atılması gereken adımları korkusuzca atacaklarını kaydederek, "Türkiye bu planla birlikte bir üst lige çıkmanın şartlarını yerine getirecek" dedi. TÜRKİYE KUR KRİZİNİ ATLATTI
Maliye Bakanı Berat Albayrak Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede ise Türkiye'nin kur krizini atlattığını belirtti. Almanya ve Avrupa Birliği ile daha sıkı ekonomik işbirliği yapmak arzusunda olduklarını dile getiren Bakan Albayrak, Avrupa Birliği ile aralarındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesini ve himayecilikle mücadelede Berlin yönetimiyle işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. Almanya Başbakanı Angele Merkel ve diğer kabine üyelerinin Türkiye'ye dayanışma mesajı vermelerinin Türk ekonomisinin Avrupa ve küresel istikrar açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Albayrak, ekonomik zorlukları aşmak için reform adımları atacaklarını dile getirdi. 2019'DA KUR TAHMİNİ 5.59 TL
YEP'le birlikte hükümetin baz aldığı ortalama dolar kuru da belli oldu. Buna göre, 2019'da 5.59 TL, 2020'de 6, 2021 6.2 TL olarak öngörüldü.