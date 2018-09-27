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ve 'un yeni rotası !

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yetkilileri, 'ın insansız hava aracı ve eğitim uçağı ihtiyaçlarının ve yeni nesil eğitim uçağı ile karşılanmasına yönelik bir dizi temasta bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 13:09
Anka-S ve Hürkuş'un yeni rotası Azerbaycan!

TUSAŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan 'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018), Milli Muharip Uçak, silahlı , insansız hava aracı , T625 helikopteri, Göktürk-1 ve Türksat 6A uydularının maketlerini sergiledi. Şirket yöneticileri, fuar kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

TUSAŞ Kurumsal İletişim ve Pazarlama Başkanı Tamer Özmen, Azerbaycan ile "iki devlet, tek millet" yaklaşımıyla hareket ettiklerini söyledi.

Azerbaycan'ı bir pazar olarak görmediklerini, dostluk, müttefiklik ve kardeşlik anlayışı içinde ilişkileri daha ileriye taşıma gayretinde olduklarını belirten Özmen, görüşmelerini de bu yaklaşım üzerinden gerçekleştirdiklerini bildirdi.

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Anka-S ve Hürkuş'un yeni rotası Azerbaycan!
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