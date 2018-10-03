40 ilde dev karapara operasyonu 417 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türkiye
'ye yönelik döviz
üzerinden yürütülen ekonomik savaşla ilgili 13 Ağustos'ta başlattığı soruşturma operasyona dönüştü. Başsavcılığın talimatıyla mali polis, 417 şüpheliye dün sabah erken saatlerde operasyon gerçekleştirdi. 50 gündür yürütülen soruşturma kapsamında MASAK ve Emniyet'in yürüttüğü çalışmalarda, yurtdışındaki 28 bin 88 adet hesaba, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzeri meblağlarda para gönderildiği tespit edildi. 40 İLDE OPERASYON
Bu işlemlerin tarihi itibarîyle döviz kurları üzerinden toplam Türk Lirası karşılığının, 2 milyar 455 milyon lira olduğu belirlendi. Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD
'de yerleşik İran
uyruklu kişiler olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden 417 şüpheli şahıs hakkında gözaltı, yakalama ve arama kararları çıkartmasının ardından İstanbul merkezli 40 ilde yapılan operasyonlarda 282 kişi yakalandı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos'ta başlattığı soruşturmayı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelerle duyurmuştu: "Ekonomik saldırıların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirildiği, ekonomik güvenliğe tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır." SORUŞTURMADA FETÖ, PKK, DHKP-C İZİ
MASAK soruşturması sonrası hazırlanan raporun detayları şu şekilde:
* Rapordaki 267 şüpheli şahıs ile yurt içi para transferleri olan çoğunluğu İranlı 103 yabancı şahıs, yüksek montanlı transfer işlemi gerçekleştiren 40 şüpheli şahıs ve vekalet ile işlem yapan 8 şüpheli şahıs tespit edildi.
* ABD'de yaşayan İranlılar, piyasadan para toplayıp yurt dışına çıkarttı. Para transferleri için ise komisyon karşılığında kuryelerle anlaştılar.
* 267 şahsın yurtdışı transferleri dikkate alındığında, şahıslar arasında organize bir ilişki belirlendi.
* İşlem maliyetlerine yönelik incelemede ise, transfer sürecinin merkezinde ABD ve Türkiye'deki İranlıların yer aldığı, özellikle 2017'den itibaren Türkiye'den ABD'de yerleşik, çoğu İranlı şahsa yönelik 'oldukça yüksek' transferler yapıldığı ancak işlemlerde herhangi bir ticari bağın kurulamadığı ve işlem alıcılarının da Türkiye'deki gibi bu parayı belirli kümelerde parçaladıklarının düşünüldü değerlendirildi.
* Şüphelilerden bazılarının PKK, FETÖ/ PDY, DHKP-C ve Hizbullah gibi terör örgütleriyle bağlantısı belirlendi.