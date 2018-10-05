Çıraklara bin 602 lira harçlık

Küçük işletmelerde yüz yıllardır eleman yetiştirmede önemli bir yeri olan 'usta-çırak' dönemi yeniden canlanıyor. İşverenlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücü talebini karşılamak için çıraklık eğitimi alacak gençlere devlet aylık bin 602 lira harçlık verecek. Proje kapsamında 8 ay süreyle mesleki eğitim
alınacak. Kursa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sigorta primleri de devlet tarafından karşılanıyor. Sanayicinin çırak ihtiyacını karşılamak için yeni bir program başlatan hükümet, Türkiye genelinde işverenlerin çırak ihtiyaçlarına ilişkin bir envanter çalışması yaparak Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Türkiye İş Kurumu il müdürlüklerine iletecek. İki yıl sürecek program kapsamında hem teorik hem de pratik eğitim bir arada uygulanacak.
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında hangi mesleklere yönelik eğitim verileceği sanayi sektöründe çalıştıracak çırak bulamayan işverenlerin taleplerine göre belirlenecek. 2019'DA DA DESTEK VERİLECEK
Meslekı eğitim kapsamına alınan işletmelerde stajyer ve çıraklara devlet desteği 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde de verilecek. Buna göre 20'den az personel çalıştıran işletmeler için asgari ücretin üçte ikisi, 20 ve üzeri personel çalıştıran işletmeler için de üçte biri kadar ödeme yapılıyor.