Devlet kemer sıkıyor

Devlet üç yılda yaklaşık 60 milyar liralık tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı
'na yeni proje
alınmayacak, borçlanmaları Türk Lirası ile yapacak. Acil ihtiyaçlara ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek. Yeni lojman, memur evi kreş, sosyal tesis yapılmayacak, yeni araç alınmayacak. AMAÇ VATANDAŞIN REFAHI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, "2019- 2021 Dönemi Yatırım Programı"na ilişkin hazırlık genelgesi yayımladı. 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Mali Plan
ı da onayladı. Temel hedefin ekonomide dengelenmeyi, sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Erdoğan, temel önceliğin enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, tasarrufları artırmak olduğunu bildirdi. Erdoğan, "Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek. İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek" dedi. YENİ PROJE ALINMAYACAK
Genelge ve Orta Vadeli Mali Plan'a göre, vatandaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek. Öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabileceklere öncelik verilecek. Zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak. LOJMAN YAPILMAYACAK
Lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane benzeri yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacak. Yeni kamu hizmet binaları, lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmayacak. 60 MİLYAR LİRALIK TASARRUF
* Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacak.
* Mükerrer sağlık yatırımları teklif edilmeyecek.
Sağlık harcamalarının azaltılması için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri geliştirilecek. İlaç maliyetleri azalacak.
* Lüks veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler tespit edilip vergi düzenlemesi yapılacak.
* Finansman sağlanırken borçlanmalar TL cinsinden yapılacak.
* Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir proje için dış finansman arayışına girilmeyecek.
* İhalesi yapılmamış ve yapılan ancak başlanmamış projeler askıya alınacak. Mega altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yolu ve uluslararası finansmanla hayata geçirilecek.
* Proje listelerinde "Etüt-Proje İşleri, devam eden projeler, yeni projeler" ayırımı yapılacak.