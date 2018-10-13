Üç günde 500 firma ‘ben de varım’ dedi

Salı günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
'ın başlattığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na Türkiye çapında çığ gibi destek yağıyor. Program kapsamında ürün ve hizmetlerinde yılsonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı üç günde 500'ü aştı. Enflasyonla mücadelenin takibi amacıyla açılan "enflasyonlamucadele. org.tr" internet sitesine kayıt yaptıran firma sayısı saat başı artıyor. DEVLER BAŞI ÇEKİYOR
Aralarında perakende ticaretinin önde gelen markalarının da bulunduğu çok sayıda firma, dernek, oda ve kurum açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti. Ülke sathında büyük destek gören programa hemen her şehirden destek açıklamaları yağıyor. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları, Pegasus, Koç Holding
, Sabancı Holding
, Boyner, Eczacıbaşı Holding, Yıldız Holding
, Doğuş Grubu
, Vestel, Mediamarkt, Teknosa, Koçtaş, Ülker, Eti, Torku, Pınar, Saray Holding, Suryapı, Vatan Bilgisayar, Sanko, Simit Sarayı, İstikbal, Bellona, Mondi, Çilek, Yataş, Aydınlı Grup, FLO, Zen Pırlanta, Altınbaş, DeFacto ve akıllı telefon uygulaması Getir'in de aralarında yer aldığı 500'den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Öte yandan "enflasyonlamucadele.org. tr" internet sitesine kayıt yaptırmamasına rağmen pek çok oda, dernek, firma da açıklamalarıyla ürünlerinde indirim taahhüdünde bulundu. LOGO KULLANILACAK
Bakan Albayrak, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan programın, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflediğini belirtmişti. Söz konusu mücadeleye destek veren firmalar, mağazalarında "Enflasyonla Topyekûn Mücadele" logosu kullanıyor. Logoda, firmanın aldığı karar doğrultusunda yaptığı indirim oranı yer alıyor. İndirim oranının minimum yüzde 10 olarak belirlenmesine rağmen birçok şirket bunu daha yukarılara çekmiş durumda. Özellikle hazır giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 30'ları aşan indirim oranlarını görmek mümkün. Kampanyaya katılımın her geçen gün artması bekleniyor. KALESERAMİK'TEN % 40'LIK DESTEK
KAMPANYAYA destek veren şirketlerden Kaleseramik, daha önce başladığı yüzde 40 indirim kampanyasını e yılsonuna kadar uzatma kararı aldı. Dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 5'inci büyük seramik üreticisi olan Kaleseramik'in Genel Müdürü Okan Gedik, "Enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz" dedi. İbrahim ACAR