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’den ler için direkt finans kaynağı yolda

Giriş Tarihi: 16.10.2018
AB’den mülteciler için direkt finans kaynağı yolda
Atlantıc ?Council tarafından Limak Holding'in desteğiyle hazırlanan "lerle Uzun Vadeli Bir Dayanışma Yolunda, 'nin Tutumu ve Zorluklar" başlıklı raporuna göre Türkiye 2012'den bu yana Suriyeli ler için 84 milyar 880 milyon lira harcadı. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, topraklarını terk eden 6.3 milyon Suriyeli mülteci sayısının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç dalgasını oluşturduğunu söyledi. Özdemir, Suriye'de çatışmaların başladığı günden bu yana Türkiye'de doğan Suriyeli sayısının ise 350 bini bulduğuna vurgu yaptı. Belediye Başkanı ise en büyük sıkıntının finansa erişmek olduğunu şu sıralar 'nin mültecilerle ilgili sorunu yaşayan şehrin finans kaynağını direkt alması yönünde çalışma yaptığını ve bu durumun umut verici olduğunu söyledi. Atlantic Council Başkanı Frederick Kempe ise Suriye mülteci krizinin uluslararası boyutta bir dayanışma krizi ile sonuçlandığını söyledi.
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AB’den mülteciler için direkt finans kaynağı yolda
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