AB’den mülteciler için direkt finans kaynağı yolda

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Council tarafından Limak Holding'in desteğiyle hazırlanan "Suriyeli Mülteci
lerle Uzun Vadeli Bir Dayanışma Yolunda, Türkiye
'nin Tutumu ve Zorluklar" başlıklı raporuna göre Türkiye 2012'den bu yana Suriyeli mülteci
ler için 84 milyar 880 milyon lira harcadı. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, topraklarını terk eden 6.3 milyon Suriyeli mülteci sayısının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç dalgasını oluşturduğunu söyledi. Özdemir, Suriye'de çatışmaların başladığı günden bu yana Türkiye'de doğan Suriyeli sayısının ise 350 bini bulduğuna vurgu yaptı. Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin
ise en büyük sıkıntının finansa erişmek olduğunu şu sıralar AB
'nin mültecilerle ilgili sorunu yaşayan şehrin finans kaynağını direkt alması yönünde çalışma yaptığını ve bu durumun umut verici olduğunu söyledi. Atlantic Council Başkanı Frederick Kempe ise Suriye mülteci krizinin uluslararası boyutta bir dayanışma krizi ile sonuçlandığını söyledi.