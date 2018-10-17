TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor? İşte TOKİ indiriminin son günü

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.

427 MİLYON BORÇ KAPATILDI

Vatandaşların kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 24 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. Kampanyamızdan şu ana kadar 9 bin 870 vatandaşımız yararlanarak 427 Milyon 427 bin liralık borç bakiyesini kapattı" ifadelerini kullandı.