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2023 hedefinde yatırıma devam

Giriş Tarihi: 18.10.2018
2023 hedefinde yatırıma devam
2023 yılı hedefleri doğrultusunda olarak yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı , 2020'ye kadar 10 milyar TL değerinde yatırım projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Akın, "Avrupa'yı da Amerika'yı da ikna edecek olan biz yatırımcılarız. Bizler konuşacağız, yatırımcıları ikna edeceğiz. Bunu yaptığımız takdirde de Türkiye'de ikinci çıkış döneminin yaşanacağını düşünüyorum. Tüm yatırımcıların 'Yepyeni bir Türkiye kuruluyor, geleceğimiz inşa ediliyor' diyerek şartları zorlamaları gerekiyor" dedi.
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2023 hedefinde yatırıma devam
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