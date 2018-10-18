2023 hedefinde yatırıma devam

2023 yılı hedefleri doğrultusunda Akfen Holding
olarak yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın
, 2020'ye kadar 10 milyar TL değerinde yatırım projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Akın, "Avrupa'yı da Amerika'yı da ikna edecek olan biz yatırımcılarız. Bizler konuşacağız, yatırımcıları ikna edeceğiz. Bunu yaptığımız takdirde de Türkiye'de ikinci çıkış döneminin yaşanacağını düşünüyorum. Tüm yatırımcıların 'Yepyeni bir Türkiye kuruluyor, geleceğimiz inşa ediliyor' diyerek şartları zorlamaları gerekiyor" dedi.