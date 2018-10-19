Son dakika: Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak SOCAR Star Rafineresi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"SPEKÜLATİF DALGALANMALARI GERİDE BIRAKTIK"

Bakan Albayrak, "Bu tesise çok büyük önem veriyorduk. Bu büyük proje sağlayacağı istihdamdan değil dışa bağlılığı azaltmasına yönelik katkıdan dolayı önemli. Bu proje dünyanın içinden geçtiği belirsizliği de aslında en güzel çözüm formülünü sunuyor. Son dönemde ekonomide yaşadığımız spekülatif dalgalanmaları geride bıraktık. Biz bu fotoğrafı kardeşliği, bu birlik ve beraberliği Türkiye ve Azerbaycan olarak hep birlikte koruyacağız.Ortaya koyduğumuz hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Ve korumakla kalmayıp, en güçlü ve güzel bir şekilde yarınlara taşıyacağız." dedi.

Bakan Albayrak, Socar Star Rafinerisi açılış töreninde konuştu

"DÜNYADA EN POZİTİF PERFORMANSI SERGİLEYEN ÜLKELERİN BAŞINDAYIZ"

Bakan Albayrak, "Hayata geçirdiğimiz aksiyon planları ile sadece son 1 ayı aşkın sürede makroekonomik göstergelerde dünyada en pozitif performansı sergileyen ülkelerin başında geliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak konuşmasını, "Bu kıymetli eser için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diyerek sonlandırdı.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM: 1.5 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLANACAK



Törende konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım da, rafineride 3 bin mühendis ve 19 bin 500 ustanın çalıştığını vurguladı. TBMM Başkanı Yıldırım açılışta şunları söyledi:



"Bugün kardeş iki ülkenin akıl, irade ve güç birliği ile vücuda getirdiği bir eserin açılışını yapıyoruz. Coşku ve heyecanımızı artıran bu tesisin açılışı vesilesi ile bir kez daha hepinizi selamlıyorum. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini ebediyete taşıyacak bu projelerimizle iftihar ediyoruz. Buna benzer büyük ve stratejik olan bu projeler Azerbaycan Türkiye kardeşliğini pekiştirmiyor. Aynı zamanda Kafkasların, Orta Asya'nın ve Avrupa'nın enerji teminine katkı sağlıyor."

Bu eseri meydana getirmek için 3 bin mühendis ve teknisyen aynı zamanda 19 bin 500 usta ve çalışan emekleri ile katkı koydu. 2011'de başlayan ve 7 yılda tamamlanan bu devasa eser rafinerimizin petrol işleme kapasitesine yüzde 25 oranında ilave kapasite sağlıyor. 40 milyon ton petrol tüketimimizin 10 milyon tonunu bu rafineriden sağlayacağız. Cari açıktan da 1.5 milyar dolarlık katkı bu tesisten sağlanmış olacak. Ülkemizde işlenmiş petrolün yüzde 25'ini tek başına sağlayan bu rafineri kardeşliğimizi pekiştirecektir.

İLHAM ALİYEV: TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür." dedi.