700 maden sahası aramaya açılacak

Enerji Bakanlığı
, madencilikte Ar-Ge ve teknoloji odaklı yeni bir yapıya geçmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda yıl sonuna kadar 700 maden sahası
yarı mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale edilecek. Böylece madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımlar da Türkiye'de yapılmış olacak.
Sahalar gruplar halinde ihale edilecek. 388 adet dördüncü grup maden sahaları aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in de bulunduğu 54 ilde, 312 adet ikinci grup maden sahaları ise Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 55 ilde ilana çıkarıldı. İHALE YAPILACAK
İkinci grup maden sahalarına yönelik ihalelerin 19 Kasım-4 Aralık, ikinci grup maden sahalarına yönelik ihalelerin 5-25 Aralık tarihlerinde arasında yapılması planlanıyor. İhlaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.