Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını Çeyrek altın fiyatları 26 Ekim

Toplumumuzun ortak hafızası, ortak değerler ve alışkanlıklar kültürü oluşturur. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli bir figürdür, düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın hediye edilir. Bu bir gelenek haline geldiği için karşılıklıdır ve sosyal yardımlaşma, bütünlüğü sağlar. Düğün sezonunun sonuna geldiğimiz şu günlerde en güncel altın fiyatları bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz. Dolar ve eurodan bağımsız olarak birikim alanında da altın, en çok birikim tercihi yapılan alandır.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?