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Son Dakika | ne kadar? Cumhuriyet altını fiyatları 26 Ekim

Piyasalarda yaşanan son dakika değişimleri na da yansımaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından hergün ilgiyle araştırılan altın fiyatları burada. Haftanın son iş günü olan 26 Ekim Cuma , , , tam altın ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son bilgiler, anlık tablolar, uzman yorumları haberimizde. Altın fiyatları hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için önce kültürel kodları anlamak gereklidir.

Giriş Tarihi: 26.10.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 09:47
Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını Çeyrek altın fiyatları 26 Ekim

Toplumumuzun ortak hafızası, ortak değerler ve alışkanlıklar kültürü oluşturur. bugün ne kadar oldu? Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli bir figürdür, düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın hediye edilir. Bu bir gelenek haline geldiği için karşılıklıdır ve sosyal yardımlaşma, bütünlüğü sağlar. Düğün sezonunun sonuna geldiğimiz şu günlerde en güncel altın fiyatları bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz. Dolar ve eurodan bağımsız olarak birikim alanında da altın, en çok birikim tercihi yapılan alandır.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

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Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını Çeyrek altın fiyatları 26 Ekim
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