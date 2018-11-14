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lerde yeni dönem başlıyor! lere eğitim şartı geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile ciler Esnaf Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü "Taksi Eğitim Projesi" kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayanlar lik yapacak. İstanbul'da 50 bin taksiciyi ilgilendiren projeye katılmayanlar çalışma ruhsatı alamayacak, dolayısıyla denetimler sonunda araçları trafikten men edilecek.

Giriş Tarihi: 14.11.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 09:34
Taksilerde yeni dönem başlıyor! Taksicilere eğitim şartı geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü proje yakın zamanda hayata geçecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yaptığı açıklamada "Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar da meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak" dedi.

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu da konuyla ilgili "Tedavülden kalkmış paraları, para üstü olarak veriyorlar. Tırnakçılık yapıyorlar. Para üstü 50 lira vermesi gerekirken, 5 lira veriyor. Turist kısa bir mesafe gitmek istiyor, söz konusu taksici ise geniş bir İstanbul turundan sonra turisti bırakıyor. Bu adamlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız oluyor" diye konuştu.

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Taksilerde yeni dönem başlıyor! Taksicilere eğitim şartı geliyor
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