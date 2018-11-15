Türk Telekom Altın Örümcek Web Ödülleri’nde iki ödül kazandı

Türk Telekom, 16. Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Türkiye'ye Değer" web sitesi En Erişilebilir Web Sitesi Kategori'nde, "Unutulmaz Maçlar" mikro sitesiyle de Spor Kategorisi'nde birinci oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, İnternet'in "Oscarları" olarak adlandırılan 16. Altın Örümcek Web Ödülleri halk oylaması sonuçları açıklandı. Türk Telekom, iki ödüle birden layık görüldüğü 16. Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Türkiye'ye Değer" web sitesi En Erişilebilir Web Sitesi Kategori'nde, "Unutulmaz Maçlar" mikro sitesiyle de Spor Kategorisi'nde birinci oldu.

Türk Telekom'un sosyal sorumluk projelerinin yer aldığı "Türkiye'ye Değer" web sitesi, kullanıcı dostu bir tasarıma ve interaktif içeriklere sahip web sitesi olma özelliği taşırken, web sitesi içerisinde dezavantajlı gruplar için projeler hakkında bilgiler, etkinlik duyuruları ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili haberler yer alıyor.

Türk Telekom Stadyumu web sitesi içerisinde yer alan "Unutulmaz Maçlar" hareketli animasyon çizimleriyle, akılda kalan unutulmaz Galatasaray maçlarından enstantaneleri ziyaretçileriyle buluşturuyor.