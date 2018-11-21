Türkiye’yi büyütecek her projenin yanındayız

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl yüzde 41'lik büyümeye ve 2018'in üçüncü çeyreği itibariyle 18.6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, tüm gücünü Türkiye'yi büyütecek projelere veriyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, KOBİ'leri güçlendirmek ve etkin büyümek için yapılan fuarın, ülke ekonomisi için önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Vakıf Katılım olarak, ülke için faydalı her projenin yanındayız" dedi. Göktaş ile Vakıf Katılım'ın hedeflerini ve MÜSİAD EXPO'yu konuştuk.Büyük bir gayretle yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde son derece başarılı bir çeyrek dönemi daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vakıf Katılım olarak, 2017 yılsonuna göre yüzde 41'lik bir büyüme sergiledik ve 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18.6 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre sunduk. 2018 üçüncü çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 19.1 milyar TL, topladığımız fonlar da 12.8 milyar TL oldu. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de kârlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 223.2 milyon TL net kâr elde ettik. Aynı süreçte öz kaynaklarımız 1.4 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde yüzde 16.13 olarak kaydedildi. Ekonomide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ülkemize güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ettik. Bu doğrultuda bankaların şube kapattıklarına üzülerek şahit olduğumuz bir dönemde, 12 Kasım itibariyle 87 şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldik. 2018 yıl sonuna kadar yapacağımız yeni şube yatırımları ile 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık 1.200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.Bu dönemde Türkiye'de ilk kez uygulanan 'Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi'ne geçiş yaparak bir ilke imza attık. Üçüncü çeyrekte, ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından olan KOBİ'lerimizin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlayan Nefes Kredisi Projesi'ne destek olmaya devam ettik. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için faaliyetlerimizi sürdürdük ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihraçları aracılığıyla yeni fon girişleri sağladık. Önümüzdeki dönemde kira sertifikaları alanında önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması vizyonu ile sürdürüyoruz. Sadece kendimizi değil, sektörümüzü de büyütecek çalışmalar ortaya koyma gayretiyle yolumuza devam ediyoruz.Vakıf Katılım olarak tecrübeli yönetimimiz, sürekli gelişen dağıtım kanallarımız, dinamik operasyon sistemlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz. Büyüme stratejimiz ve müşterilerimize yakın olma ilkemiz doğrultusunda şubeleşme çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek. 2019 yılı için amacımız, şube sayımızı 120'ye çıkarmak yönünde. Önümüzdeki dönemde ayrıca, bireysel müşteri sayımızı daha da artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirip, daha fazla kişiyi sistemle tanıştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Dijital kanallardaki mevcut ürünlerimizin fonksiyon setini geliştirme ve çok daha kolay kullanım sağlayacak yenilikler getirme üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan ChatBot, Beacon, Endüstri 4.0 gibi yeni teknoloji hizmetlerimizi müşteri nezdinde kişiselleştirme amacıyla takip edip, prototipler üzerinde çalışıyoruz. Blockchain teknolojileri için kurduğumuz ortam ile geliştireceğimiz yeni teknolojileri yaymak adına iş birliktelikleri yönünde ilerleyeceğiz. Bu manada dijitalleşme atılımlarımızı sadece Vakıf Katılım'ın kendi bünyesi için değil girişimcilerle, üniversitelerle ve kurumlarla işbirliği yaparak toplumsal bir kazanç ortaya çıkarma hedefindeyiz. Enerji harcamaları ülkemizin cari açık bakımından en büyük gider kalemlerini oluşturuyor. Bu noktada biz de enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeye devam edeceğiz.MÜSİAD EXPO fuarı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Bu fuar, bölgemizin en kapsamlı ticaret fuarı olma özelliği taşıyor. Bu yıl 21-24 Kasım tarihlerinde 17'nci kez düzenlenecek olan fuar, dünyanın dört bir yanından binlerce iş insanını kendine çekiyor. Küresel iş ağları kurmak, global pazarlarda söz sahibi olmak, KOBİ'leri güçlendirmek ve etkin büyümeyi hızlandırmak amacıyla kapılarını açan fuar, yeni iş fırsatları oluşturmak anlamında da önemli fırsatlar sağlıyor. Vakıf Katılım olarak ülkemiz ekonomisini güçlendirecek, yeni yatırım ve iş birliklerine olanak sağlayacak projelerin her zaman destekçisiyiz.