Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı başladı

Etkinliğin açılış kurdelesini, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Abeer Odeh, SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı Saad Bin Othman Al Kasabi, ICDT Genel Direktörü El Hassane Hzaine, ünlü müzisyen ve hayırsever Yusuf İslam (Cat Stevens) ile bazı protokol üyeleri kesti.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan zirvenin açılışında, konuşmaların yanı sıra kum sanatı videosu gösterimi de gerçekleştirildi. Açılışta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati ile Ticaret Bakan Yardımcısı Batur ve sponsorlara günün anısına plaket takdim edilirken, Yusuf İslam'a "Dünya Helal Zirvesi Barış Ödülü" verildi.

250'Yİ AŞKIN ULUSAL VE ULUSLARARASI FİRMA KATILIYOR

Helal Expo Fuarı'na helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine ve tekstil gibi birçok sektörden 250'yi aşkın ulusal ve uluslararası firma katılıyor.

Uluslararası katılımcı ülke sayısının her geçen yıl arttığı Helal Expo'nun yüzde 40'ını yabancı katılımcılar oluşturuyor.

Katılımcı ülkeler arasında Afganistan, Ürdün, Arnavutluk, Endonezya, İran, Pakistan, Bangladeş, Hırvatistan, Cezayir, Fas, Filistin, Katar, Lübnan, Kosova, Malezya, Nijerya, Libya, İspanya, Hindistan, Güney Kore, Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa, İngiltere, Tayland ve Suudi Arabistan da bulunuyor.

Fuarda, "ülke pavilyonları" çatısı altında şirketler, çoğunluğu gıda, gıda yan sanayi, kozmetik ve turizm sektörlerinden oluşan ürün ve hizmet gruplarını sergiliyor.

500'DEN FAZLA SATIN ALMA PROFESYONELİ KATILIYOR

Fuara Orta Doğu, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyadaki hedef pazarlardan 500'den fazla satın alma profesyoneli yer alıyor.

Uluslararası akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen konferans programında sektör ile ilgili son gelişmeler yer alacak. Ayrıca bakanlıklar, belediyeler, ilgili kamu kurumlarının stantlarına birebir ziyaretler yapılacak.

Helal sertifikası bulunan gıda firmaları, sertifikası olmayan ancak helal piyasasındaki potansiyelin farkında olan ve kendisini bu sektörde tanıtmak isteyen firmalar, Helal Expo Fuarı'nda vitrine çıkacak.Fuarda, Türkiye'nin önde gelen perakendecileri, profesyonel satın almacılarla iş fırsatlarını profesyonel B2B programlarında görüşecek.

PASTACILIK YARIŞMASI VE ATÖLYE SERGİLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Fuar kapsamında ayrıca, yöresel lezzetler buluşmaları, butik pastacılık yarışması ve atölye sergisi ile İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası da gerçekleştirilecek. Dünya Helal Zirvesi kapsamında ise akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri, helal sektörüyle ilgili önemli konular ve son gelişmeleri masaya yatıracak.

Öte yandan, fuarda Yıldız Holding de Ülker, Aytaç ve SuperFresh markalarıyla yer aldı. 2 Aralık'a kadar sürecek etkinliğe, 40 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi bekleniyor. Toplamda 4 trilyon doları aşan ve gelecek 5 yıl içinde yıllık yüzde 5-10 oranında artması beklenen sektörün, 2 trilyon dolarını finans, 1 trilyon dolarını gıda, 250 milyar dolarını turizm, 750 milyar dolarını da diğer sektörler oluşturuyor.