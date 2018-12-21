Yılda 300 bin konut dönüşecek

SABAH gazetesinin düzenlediği 'Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nın 6'ncısı Ankara'da yapıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis salonunda düzenlenen kurultayda Türkiye'deki kentsel dönüşüm ve bu konuda atılacak adımlar masaya yatırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Gecekondu yerine 30 katlı bina istemiyoruz, buna da müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Bakan Murat Kurum, bakanlık olarak SABAH'ın düzenlediği kurultaylardan alınacak verilerle kentsel dönüşüme örnek projeler katmak arzusunda olduklarını ifade etti. Bakan Kurum, "İstatistik vermek istiyorum. 2017'de BM raporunda dünya nüfusu 1 milyar artarak 7.6 milyar seviyesine gelmiş. 2050 yılında dünya genelinde 10 milyar nüfus bekliyoruz. Türkiye'de yıllık yüzde 1.5 artış var. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 88'i şehirlerimizde yaşıyor. Konut adedi 19.5 milyon. Dolayısıyla inşaat sektörümüz ülkemizde ve diğer ülkelerde lokomotif olmaya devam edecek. Sanayi mi inşaat mı tartışmasını yapmıyoruz. İki olguyu da birbirinden ayırmaya gerek olmadığını düşüyorum. Gelişen ülkelerde her ikisi de önemli" şeklinde konuştu.



5 YILDA 662 BIN EV DÖNÜŞTÜ

2012'de başlayan kentsel dönüşüm hamlesiyle bugüne kadar 662 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığını belirten Bakan Kurum, "Bugüne kadar bakanlık olarak kentsel dönüşüm projelerinde başta kredi desteği olmak üzere 8.5 milyar TL kaynak aktarıldı. Gelecek 20 yılda 6.7 milyon bağımsız bölümün dönüşmesi gerekiyor" dedi. Bakan Kurum, gecekondu yerine 30 katlı bina yapılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Vatandaşın içerisinde olduğu değer esaslı projeler yapılacak. Asıl olan depremden vatandaşımızın en az zararı görmesidir. Çökük, metruk ve afet riski görülen alanların dönüşümü çok önemli. En son Erzurum'a gittik. Çok kadim bir şehir. Şehir meydan düzenlemesi yapacağız hem de tarihimizi gün yüzüne çıkarıp gelecek nesillerimize aktarma fırsatımız olacak. Bizim tarihimiz bin yıla dayanıyor. Ecdadın bize bıraktığı eserleri ortaya çıkarıyoruz ve buna devam edeceğiz. Tarihi kentlerimizi ortaya çıkaracak projeler ortaya koyacağız."



İSTANBUL HIZLANACAK

İstanbul'da dönüşümde çok büyük yol katettiklerine dikkat çeken Bakan Kurum, şu bilgileri verdi: "Gaziosmanpaşa'da dönüşüm projelerimiz var. Bakanlık olarak bin 500, 2 bin konutun dönüşümüne gireceğiz. Üsküdar'da yine bir projemiz var. Rezerv olarak 3. havalimanının yanında 7 bin bölüm üreteceğiz. Enerjiyi ve zamanı verimli kullanmak adına havalimanı yanında projelerimiz olacak. Böylece İstanbul'da bu tip projelerle kentsel dönüşüme hız vereceğiz. Akıllı şehirleri unutmamamız gerekiyor. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. 2. yüz günlük eylem planlarımızı uyguluyoruz."



HÜKÜMET VE SEKTÖR ARASINDA KÖPRÜYÜZ

KURULTAYIN açılış konuşmasını yapan SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Yazarı Şeref Oğuz, SABAH'ın uzun yıllardır inşaat sektörünün tartışma platformu haline geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Kentsel dönüşüm, mütekabiliyet, KDV ve imar barışı gibi pek çok konuları gündeme getirerek hükümet ve sektör arasında bir köprü işlevi gördük. İnşaat durursa Türkiye durur, bunu biliyoruz. Sektörün durmaması için açıkçası bunun çözümlerini de bulacağız. Gönül ister ki çözümler kalıcı olsun. Bu tür kurultaylarla birlikte bunu kurumsallaştıran bir hale getirdik."



KENTLERDEN ÖNCE BİZ AKILLI OLMALIYIZ

SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun yönettiği 'Akıllı şehircilik anlayışının kentsel dönüşüme katkısı' paneline konuşmacı olarak Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çödek, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen katıldı. İmar barışına 9 milyon 100 bin kişinin başvurduğu bilgisini veren Vedad Gürgen 5 yıldır devam eden dönüşüm sürecinde bazı kazalar yaşandığını belirterek, hak sahiplerinin çantacılara inanarak evlerini verdiklerini ve sürecin burada tıkandığını söyledi. Bir yıldır yaşanan ekonomik tablonun dönüşüme de etkisinin negatif olduğunun altını çizen Altan Elmas "Kentlerden önce bizlerin akıllı olması lazım" dedi. Ziya Yılmaz ise "Arz ve talebi iyi yönetemedik. Dünyada hiçbir yerde bir sektöre girip, mahvedip bu kadar kolay çıkılamaz" diye konuştu. Kaan Yücel de kentsel dönüşümün başarılı olması için sürecin akıllı yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Mustafa Çödek ise "Dönüşümü desteklemek adına kamu politikalarına uygun destekler veriyoruz" dedi.



KİMLİKLİ ŞEHIRLER İNŞA EDILMELİ

ATO Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Küreselleşme konusu kentleri doğrudan etkiliyor. Teknolojik gelişmelerin nimetleri, akıllı şehirler kavramıyla kent hayatına yansıyor. Şehri oluşturan unsurlardan biri kültür, diğeri insanın mutluluğudur. Burada dikkate alınması gereken kültürel dokuyu koruyan, kendi öz kimliğini yansıtan şehirler inşa etmektir. Şehirler akıllanırken tarihe de, kültüre de sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU