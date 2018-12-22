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'da 5 kez  kazandıran bayiye yoğun ilgi!

'da şans oyunlarında 5 kez kazandıran 'a (56) ait bayiden yılbaşı öncesi bileti almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. 70 milyon liranın hayalini kuranlar, bayi önünde kuyruğa girerek biletlerini aldı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 14:01 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 14:08
Ankara'da 5 kez büyük ikramiye kazandıran bayiye yoğun ilgi!

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu evli ve 2 çocuk babası , kendi alanında iş bulamayınca, 31 yıl önce Demetevler Mahallesi'nde kendi iş yerini kurdu. Burada şans oyunları bayiliği de yapan Hüseyin Çakmak, bu süre içinde 2'şer kez 'On Numara' ve '' çekilişi, 1 kez de ''ndan kazandırdı. Çakmak'ın, '4.5 Milyon TL bayimizden çıktı' yazılı afiş astığı 'Muazzez' adlı bayi önünde yılbaşı bileti almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. 70 milyon liranın hayalini kuranlar, bayi önünde kuyruğa girerek yılbaşı biletlerini aldı.

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Ankara'da 5 kez büyük ikramiye kazandıran bayiye yoğun ilgi!
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