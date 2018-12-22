Ankara'da 5 kez büyük ikramiye kazandıran bayiye yoğun ilgi!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Çakmak, kendi alanında iş bulamayınca, 31 yıl önce Demetevler Mahallesi'nde kendi iş yerini kurdu. Burada şans oyunları bayiliği de yapan Hüseyin Çakmak, bu süre içinde 2'şer kez 'On Numara' ve 'Süper Loto' çekilişi, 1 kez de 'Şans Topu'ndan büyük ikramiye kazandırdı. Çakmak'ın, '4.5 Milyon TL bayimizden çıktı' yazılı afiş astığı 'Muazzez' adlı bayi önünde yılbaşı bileti almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. 70 milyon liranın hayalini kuranlar, bayi önünde kuyruğa girerek yılbaşı biletlerini aldı.