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: Akaryakıta indirim! İşte ve fiyatları

haberi...Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 29 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 28 kuruş indirim yapıldı.Buna göre, 'da ortalama 5,99 liradan satılan motorinin 5,70 lira olacak. Motorinin litresi 'da 5,91 liradan 5,62 liraya, 'de 5,99 liradan 5,70 liraya indi. Ankara'da ortalama 6,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,92 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 5,81 liraya, İzmir'de 6,19 liradan 5,91 liraya indi.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 00:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 00:08
Son dakika: Akaryakıta indirim! İşte mazot ve benzin fiyatları

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 29 kuruş, benzinde ise 28 kuruş olarak yansıdı.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,70 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,91 liradan 5,62 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,70 liraya indi.

Ankara'da ortalama 6,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,92 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 5,81 liraya, İzmir'de 6,19 liradan 5,91 liraya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan Eşel Mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.

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Son dakika: Akaryakıta indirim! İşte mazot ve benzin fiyatları
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