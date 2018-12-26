Türk toplumu yapısı gereği göçebe bir toplumdur. Toplumsal özelliklerimiz gereği savaşlar ve doğal afetler nedeniyle sıkça yer değiştirdiğimiz göz önüne alındığında miras konusu da daha dikkatli incelenmektedir. Adıma miras var mı? e-Devlet miras sorgulama nasıl yapılı?

e-Devlet miras sorgulama nasıl yapılır? Adıma miras var mı?

Öncelikle adınıza miras olup olmadığınızı kontrol etmek için e-Devlet sistemine giriş yapabilmeniz gerekmektedir.

Türkiye'nin her yerinde bulunan PTT şubelerinden e-Devlet giriş şifresi alacak ve daha sonra e-Devlet vatandaş portalına giriş yapacaksınız.

e-Devlet portalına girdikten sonra arama butonuna "Veraset İlamı Sorgulama" yazacaksınız.

Daha sonra "Miras bırakanın T.C kimlik numarasını" sisteme gireceksiniz.

Bunun sonucunda T.C kimlik numarasını yazdıktan sonra üzerinize miras var mı yok mu öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET MİRAS SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

E-Devlet giriş nasıl yapılır?

E-Devlet işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz site adresi e-devlet'in resmi internet adresi olan www.turkiye.gov.tr adresidir.

Bütün e devlet işlemlerinizi bu siteden yapabilirsiniz. Web sayfasına girdiğinizde sağ üstte bulunan giriş butonuna tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfaya T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapabilirsiniz. E Devlet sistemine giriş yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.