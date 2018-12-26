Türk toplumu yapısı gereği göçebe bir toplumdur. Toplumsal özelliklerimiz gereği savaşlar ve doğal afetler nedeniyle sıkça yer değiştirdiğimiz göz önüne alındığında miras konusu da daha dikkatli incelenmektedir. Adıma miras var mı? e-Devlet miras sorgulama nasıl yapılı?
e-Devlet miras sorgulama nasıl yapılır? Adıma miras var mı?
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E-Devlet giriş nasıl yapılır?
E-Devlet işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz site adresi e-devlet'in resmi internet adresi olan www.turkiye.gov.tr adresidir.
Bütün e devlet işlemlerinizi bu siteden yapabilirsiniz. Web sayfasına girdiğinizde sağ üstte bulunan giriş butonuna tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfaya T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapabilirsiniz. E Devlet sistemine giriş yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.