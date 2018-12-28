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şirketlerini kurtaran kim?

Sabah yazarı bugünkü yazısında, atanan ve 'ye devredilen şirketlerinin tek tek sahiplerine geri devredilmesini ele aldı. FETÖ ile mücadelenin finans ayağında gelinen noktanın endişe vermeye başladığını belirten Güngör, "Belli ki, Külliye'de kararlılıkla sürdürülen mücadele adliyelere doğru indikçe zayıflıyor." ifadesini kullandı

Giriş Tarihi: 28.12.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 09:59
FETÖ şirketlerini kurtaran kim?

İŞTE DİLEK GÜNGÖR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISI

FETÖ şirketlerini kurtaran kim?

ETÖ ile mücadelenin finans ayağında geldiğimiz nokta beni iyiden iyiye endişelendirmeye başladı. Mahkemelere bakıyorum olmayacak kararlara imza atıyorlar. Hapisteki FETÖ'cü patronlara şirketleri geri teslim ediyorlar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyumları yönetimden çıkarılıyor, pek de etkisi olmayan denetim kayyumları getiriliyor. Belli ki, Külliye'de kararlılıkla sürdürülen mücadele adliyelere doğru indikçe zayıflıyor.

Geçenlerde bir tane örnek anlattım. Aynes Gıda'nın FETÖ'cü sahiplerine nasıl devredildiğini, Denizli'deki mahkemenin kararının ardından ihanet şebekesinin para kaçırma girişimlerini, TMSF'nin süreçte devre dışı bırakılmasını yazdım.

Peki hukuki garabatin yaşandığı tek şirket Aynes mi?

Maalesef, hayır…

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