Dengelenme sürecinin destekçisi ve takipçisi olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün yatırım yapabilmesi, üretime ve istihdama katkı sunabilmesi için piyasaların öngörülebilir, finansal sistemin ise güçlü olması gerektiğini söyledi. Öncel, "Ekonomide dengelenme, disiplin ve değişimin öne çıkacağı bir döneme girilmesiyle piyasalardaki fırtına büyük ölçüde dindi. Döviz kurlarındaki dalgalanma kısmen de olsa duruldu" ifadelerini kullandı. Öncel, yurtiçinde 70 binin üzerinde mağazada 400 binden fazla insanı istihdam eden BMD markaları olarak, ekonomide dengelenme sürecinin hem takipçisi hem de destekçisi olacaklarının altını çizdi.Dövizle kiralamanın yurtiçinde yıllardır markaların önünde ciddi bir maliyet kalemi oluşturduğunu, uzun süren bir mücadelenin ardından tam da Yeni Ekonomik Program ile hemen hemen eş zamanlı olarak sorunun büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu belirten Öncel, "Kiralarda TL'ye dönüş konusunda bizden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Kira maliyetleri nedeniyle yurtiçi yatırım planlarını erteleyen markalarımız yeni yatırım ve yeni istihdam imkânına kavuşuyor. Maliyetlerdeki düşüşle birlikte tüketicilerimiz de ürünlere daha uygun fiyatla erişim imkânı bulacak" ifadelerini kullandı. Perakendecinin yılda en az 3 milyar TL artıya geçtiğini dile getiren Öncel, "Uzun soluklu bir mücadelenin sonunda dövizli kiraların perakende sektörü üzerinde yarattığı beklenmedik tehditler hemen hemen ortadan kalktı. Şimdi artık yeniden işimize odaklanabileceğiz" diye konuştu. Öncel, yeni dönemle birlikte yurtiçinde ertelenen yatırımların da hız kazanacağını belirterek, "Önümüzdeki süreç perakende sektörü için kuruyan dalların budanıp verimlilik temelinde büyümenin esas alınacağı bir dönem olacak. Sadece AVM'lerde değil şehirlerin önemli caddelerindeki boş mağazaların da hızla dolacağına inanıyorum" diye konuştu.