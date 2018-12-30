BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından ekonomi yönetiminin de desteğiyle likiditeyi kısmayan, 2017 yılında Kredi Garanti Fonu'nun kefaletiyle ve ülkeye kredi desteğiyle sahip çıkan, 2018'de ise kur atağının etkisiyle sıkıntı yaşayan reel sektörü yapılandırmalarla rahatlatan bankacılık sektörü, önümüzdeki dönemde de ülkeye destek olmaya devam edecek.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın ev sahipliğinde üye banka genel müdürlerinin katılımıyla 20 Aralık'ta gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, bankacılık sektörünün gündemindeki konular, sektördeki gelişmeler ve yeni yıla ilişkin beklentiler değerlendirimişti.TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, Yeni Ekonomik Program'da (YEP) yer alan enflasyonun düşürülmesi, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesi ve istihdam artışı sağlanması hedeflerini dikkate aldıklarını belirtti. Aydın, bunların gerçekleştirilmesi amacıyla finansal sektörün büyütülmesi, kaynakların ve kurumların çeşitlendirilmesi için daha fazla çalışacaklarını söyledi.Bankacılık sektörünün, 2019 yılında öngörülen büyüme hedefinin gerçekleştirilmesinde ekonomik faaliyetin gerektirdiği finansmanı sağlayabilmek için tüm güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Hüseyin Aydın, "Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yurtdışı borçlanmanın artmasına ve mevduat artışında beklenen hızlanmaya bağlı olarak likidite baskısı azaldıkça, faiz oranlarında aşağı yönlü, kredilerde ise yukarı yönlü bir seyir olacak" diye konuştu.TBB Başkanı Hüseyin Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: "2019 ve sonrasının büyüme için tehditlerin ve risklerin azaldığı, fırsatların ön plana çıktığı bir dönem olmasını bekliyoruz. Finansal sektörü daha büyük, daha güçlü kılmak için eksikliklerimizi tamamlamaya ve ülkemize destek olmaya devam edeceğiz. Güçlü yanlarımızı geliştirmek, zayıf yanlarımızı güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. İşbirliği ve tecrübemizle en zorları aştık, inanıyoruz ki bundan sonrası daha iyi olacak."