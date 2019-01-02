İndirime devam

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin 3 ay uzatıldığını açıklaması iş dünyasında bayram havası estirdi.Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesinin, sektörün rekabet gücünün devamlılığını sağlayacağını belirtti. Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün, "Sektöre derin bir nefes aldıran bu çok pozitif atılım, otomotiv sanayiine olduğu kadar sektörün tamamına yaşam enerjisi verdi" dedi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV ve KDV indirimleriyle otomotiv sektörünün uçurumun kenarından döndüğünü belirtti. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt ve Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş da "2019'un ilk çeyreğinde de hareket bekliyoruz" mesajı verdi.Züccaciyeciler Derneği Başkanı İsmail Erdoğan, kararın satışları yüzde 25 artıracağını belirtti. Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da indirimlerin satışları ortalama yüzde 30 artıracağını söyledi. Doğan, "İşçi çıkarmayı bırakın kısmi bir eleman alımı bile olabilir" diye konuştu. Koçtaş Genel Müdürü Alp Özpamukçu, nisanda açılacak sezon öncesi pazara hareket geleceğini, ekonominin pozitif etkileyeceğini söyledi. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da kararının olumlu yansımalarını mutlaka göreceklerini söyledi.Düzenlemeyetarımda kullanılan römorklar ve motosiklet de dâhil edildi. Tarımda kullanılan römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Başka bir kararla da motor silindir hacmi 250 santimetre küpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV sıfırlandı. Sürekli nominal gücü 250 vatı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar ve motor gücü 20 kilovatı geçmeyenlerin ÖTV oranı da yüzde sıfır olarak uygulanacak.BakanAlbayrak'ın önceki gün açıkladığı 3 ay uzatma kararıyla, konut satışında ve mobilya sektöründe KDV, 31 Mart 2019'a kadar yüzde 18 yerine 8 olarak uygulanmaya devam edecek. Tapu harcı yüzde 4 yerine 3 olarak uygulanmaya devam edilecek. Beyaz eşyada ÖTV sıfır uygulanacak. Otomotivlerde de 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de 15'er puanlık indirim devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak sürecek. İndirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu hüküm kapsamında teslim ettikleri mallar, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç, nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmeyecek. Bu hüküm, 31 Ekim 2018'den itibaren geçerli olacak.