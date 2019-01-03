Emekli ve memur maaşları nasıl hesaplanır? 2019 emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından birçok bireyin kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Çok sayıda vatandaş arama motoru üzerinden emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını araştırmaya başladı. Açıklanan zamların yanı sıra özellikle memur ve emekli memurlarda derece, kademe ve ek gösterge gibi faktörlerin bulunması maaşın doğrudan hesaplanmasını oldukça zorlaştırıyor. Bu işlemleri tek bir tuşla öğrenebilmeniz için SGK'nin resmi sitesinde hesaplama ekranından bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere emekli ve memur maaş hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını hazırladık...