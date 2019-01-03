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ve nasıl hesaplanır? 2019 emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Dün sabah itibariyle enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ve memur maaşlarına yeni yılda yapılacak zam miktarları belli oldu. Oranların yüzde olarak açıklanmasının ardından birçok kişi kafasında oluşan soru işaretlerini öğrenmek için arama motoru üzerinden 'Memur ve emekli zammı nasıl hesaplanır' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Biz de Sabah.com.tr olarak sizlere bu yazımızda emekli ve memur maaşlarını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), üzerinden arama motoru ile birlikte öğrenebilirler. İşte 2019 emekli ve hesaplama...

Giriş Tarihi: 4.1.2019 07:42
Emekli ve memur maaşları nasıl hesaplanır? 2019 emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından birçok bireyin kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Çok sayıda vatandaş arama motoru üzerinden maaşlarının nasıl hesaplanacağını araştırmaya başladı. Açıklanan zamların yanı sıra özellikle memur ve emekli memurlarda derece, kademe ve ek gösterge gibi faktörlerin bulunması maaşın doğrudan hesaplanmasını oldukça zorlaştırıyor. Bu işlemleri tek bir tuşla öğrenebilmeniz için SGK'nin resmi sitesinde hesaplama ekranından bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere emekli ve memur maaş hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını hazırladık...

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Emekli ve memur maaşları nasıl hesaplanır? 2019 emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
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