Genç istihdamına 8 milyarlık destek

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin istihdam teşvikleri hem iş arayanların hem de işverenin yüzünü güldürürken, bu yıl ilave olarak yaklaşık 440 bin kişiye iş kapısı açılacak. İşbaşı eğitim programının zorunlu istihdam sürecinde her bir genç için sağlanacak destek 18 bin 180 lirayı bulacak. İlave istihdam kapsamında 18-29 yaş aralığındaki gençlere iki yıl iş garantisi verilmesi durumunda devletin işverene yaklaşık 8 milyar liralık destek sağlayacak.Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle yeni bir istihdam hamlesiyle 2019'a güçlü bir giriş yaptı. İlave istihdama teşvikler sürdürecek, işverenin maliyeti aşağı çekilecek, işe ilk adımda asgari ücretin yarısını devlet ödeyecek. Teşviklerde istihdam artışına katkı sunan yatırım alanlarına öncelik verilecek. Bu yıl da işe ilk adımda asgari ücretin yarısını, girişimci gençlerin Bağ- Kur primlerini devlet ödeyecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre geçen yıl meslekgirişimcilik kursları, işbaşı eğitim programlarına 500 bin kişi katıldı. İşbaşı eğitimlerine katılan gençlerin yaklaşık 80'i kalıcı iş sahibi oldu. İkinci yüz günlük icraat programına göre Mart ayı sonuna kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden 200 bin kişi özel sektörde işbaşı yapacak. İŞKUR bu yıl işgücü piyasasındaki yetenekleri ortaya çıkarmak için "beceri envanteri" hazırlayacak.