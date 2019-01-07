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... 'ndan için flaş karar!

Rekabet Kurulunca, Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 16:23
Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan Google için flaş karar!

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Bu kapsamda, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

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