Kart savaşları başladı

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarının düşük faizli krediyle kapatılmasına yönelik kredisi, finans piyasalarını hareketlendirdi. Yapılandırmalarda borçlu olan kredi kartının kapatılma zorunluluğu diğer bankalar arasında rekabete neden oldu. Ziraat Bankası'nın 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar 1.20 faiz oranlarıyla sunduğu 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin hayata geçmesinin ardından birçok banka müşterilerini kaybetmemek için yapılandırma planları açıklamaya başladı.Ziraat Bankası'nın düşük faizli kredisinden önce en ufak bir yapılandırma sürecine yanaşmayan bankalar kart sahiplerine "48 aya kadar vadelendirelim" teklifi sunmaya başladı.Müşterilerine yapılandırma tekliflerini kısa mesaj yoluyla ulaştıran bankalar, "Bankanızdaki ödemesi gecikmiş kredi kartınızı uygun faiz ve vade seçenekleri ile yapılandırma imkanları hakkında görüşmek için şubelerimize başvurabilirsiniz" teklifi yapıyor.Borç yapılandırma sürecinde Ziraat Bankası, vatandaştan kredi kartı borcunun olduğu ilgili bankadan bir yazılı kağıt almasını istiyor. Ancak, banka şubelerindeki yetkililer kimin bu kağıda imza atacağının netleşmediğini bildirerek, vatandaşı şubeden geri çeviriyor. Bazı şubeler ise genel müdürlükten konuyla ilgili bilgilendirme beklediklerini ifade ederek vatandaşa zorluk çıkarıyor.