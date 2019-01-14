İki öğretmene imar affı istismarı uzaklaştırması

Alınan bilgiye göre, Yalıkavak'taki bir Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler B.T. ve F.A., okul yönetimince geçici olarak kendilerine tahsis edilen bitişikteki hazine arazisinde yer alan prefabrik yapıyı, imar affından yararlanarak üzerlerine geçirmek için başvuruda bulundu.

İhbar üzerine, yapı kayıt belgesi almaya çalıştıkları sırada tespit edilen iki öğretmen, Bodrum Kaymakamlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma başlatılan olayla ilgili müfettiş tayin edileceği kaydedildi.