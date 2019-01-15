Ziraat’ten yapılandırmada kolaylık

BUGÜN NELER OLDU

Kredı kartı borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için geçen hafta önemli bir kampanya başlatan Ziraat Bankası'na yoğun talep sürerken, banka müşterilerine bir kolaylık daha sağladı. Ziraat Bankası, diğer bankalardan ilgili kişinin talebini aldığı ve kartı iptal edeceğine dair yazı alınması ile ek belge getirme zorunluluğunu kaldırdı. Kredi kartının iptali iki gün sonra Kredi Kayıt Bürosu kayıtlarına düşecek. İlgili bankanın müşterinin kredi kartlarının iptalini gerçekleştirdiği takip edilecek. Aynı gün kredi ilgili kredi hesabına aktarılacak. Kredi kartı borcunu yapılandıranların sadece kredi kartı ekstresi ve maaş belgesiyle şubeye gitmesi yeterli. Kredinin vadeler gelire göre belirlenecek. Beyan edilen borcun daha düşük olması durumunda tahsis edilen kredi revize edilecek. Kredi belirlendikten sonra daha fazla borç çıkarsa değişiklik kapsama dâhil olmayacak.