Dolar bugün ne kadar? 24 Ocak dolar ve euro fiyatları son dakika!

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle piyasalarda yaşanan normalleşme neticesinde kur da yine düşüş yaşanıyor. ABD Başkanı Trump ile yaşanan gerginlikler neticesinde dolar 5.50 civarını test etmiş ve piyasalarda bir güven sorunu oluşmuştu. Ancak kısa süre içerisinde dolar piyasalar normallerine dönmüştü. Şuan 5.28 civarında seyreden ve değişkenlik gösteren dolar ve euro ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte 24 Ocak Perşembe kur fiyatları...