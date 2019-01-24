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bugün ne kadar? dolar ve fiyatları son dakika!

fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları sürüyor. Özellikle piyasalarda yaşanan sürekli hareketlilik nedeniyle vatandaşlar da merak içinde araştırmalar yapmaya devam ediyorlar. Başkanı Trump ile gerilen ilişkiler neticesinde 5.50 civarını test eden dolar yavaş yavaş düşüş yaşayarak piyasa normallerine dönmüştü. Şuan da 5.28 civarında seyreden dolar ile ilgili tüm gelişmeler ve uzman yorumları...

Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:14
Dolar bugün ne kadar? 24 Ocak dolar ve euro fiyatları son dakika!

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle piyasalarda yaşanan normalleşme neticesinde kur da yine düşüş yaşanıyor. ABD Başkanı Trump ile yaşanan gerginlikler neticesinde dolar 5.50 civarını test etmiş ve piyasalarda bir güven sorunu oluşmuştu. Ancak kısa süre içerisinde dolar piyasalar normallerine dönmüştü. Şuan 5.28 civarında seyreden ve değişkenlik gösteren dolar ve euro ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte 24 Ocak Perşembe kur fiyatları...

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Dolar bugün ne kadar? 24 Ocak dolar ve euro fiyatları son dakika!
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