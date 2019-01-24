PTT’de E-Tebligat dönemi

Yönetmelik, Tebligat Kanunu uyarınca aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları içeriyor. Yönetmeliğe göre, tebligatlar aralarında bakanlıkların, mahalli idarelerin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmelerine, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara elektronik yolla yapılacak.

1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan sistem ile alakalı bilgi veren PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin, "Ulusal Tebligat Sistemi'nin, Elektronik Tebligat Sistemi'nin kurulmasının sorumluluğu tamamen PTT'ye bu kanunla verilmiştir. Bu süreç içerisinde insanların e-tebligat adreslerinin tespit edilebilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, ticaretle uğraşan limited şirketlerine, Gümrük Bakanlığı'na, Barolar Birliği'ne, adliyedeki tüm çalışanlara yazılar yazılmıştır. Bunların, kendileriyle çalışan tüm firmaların elektronik tebligat adreslerinin oluşturulması için bilgiler istenmiştir. Bu bilgiler geldiği takdirde, devreye alınmış olan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemimizde artık tebligatlarını bu kanal ile göndereceklerdir" şeklinde konuştu.

"E- TEBLİGAT İÇİN '31 OCAK SON' YANLIŞI"

Sosyal medya ve bazı yayın organları tarafından, 31 Ocak tarihinin tebligat hesaplarını açmak için son gün olduğu ile ilgili yayılan yanlış bilgi üzerine konuşan Zengin , "Son günlerde sanal ortamlarda 31 Ocak 2019 tarihine kadar bu güncellemelerinin yapılması gerektiğine dair bir haber dolaşmaktadır. Oysa böyle bir sürecin olmadığını, bu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istenen belgeler geldiği takdirde tüm ulusal elektronik tebligat adresleri bizlere ulaşan tüm iştirakçıların aktif olan e-mail adreslerine bir mail gönderilerek sistemin açıldığının bilgisi verilecek ve bu süreçten sonra tebligatlarını tamamen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile göndermeye başlayacaklar. Bunu aktif hale getiremeyen, tebligatla direk gönderen kamu kurum, kuruluş, tüzel kişiliklerin, tebligat çıkarmaya yetkili olan kuruluşların tümü eskiden olduğu gibi fiziksel olarak tekrar aynı şekilde devam edecektir. Avukatların, Barolar Birliğinin, noterlerin, kendileriyle çalışan mükelleflerinin elektronik tebligat adreslerini kullanabilmeleri için hesaplarını aktif hale getirmeleri gerekmektedir. PTT'deki tüm merkez şubelere giderek e-devlet şifresi alabilirler, şifreleriyle kendilerinin hesaplarını aktif hale getirirler, daha sonra da ilgili kurum ve kuruluşlar da zaten o aktif hesaplarını bize vereceklerinden dolayı biz de bunların hesabını Ulusal Elektronik Tebligat istemine tanıtımını yaparak kullanmalarını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"E- TEBLİGAT NEDİR?"

Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu'nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde elektronik ortamda alıcılarına iletilmesidir.

PTT tarafından oluşturulacak Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir.Bu sistemde Tebligat Kanunu'nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.

"E-TEBLİGAT SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?"

Elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek olan tebligat sisteminin vatandaşlara, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması gibi getirileri bulunuyor. Belge içeriklerinin başkaları tarafından değiştirilme riskini ortadan kaldıran sistem, büyük ölçüde zaman tasarrufu da sağlıyor. Taraflar açısından ortada hiçbir bilinmezlik bırakmayan elektronik tebligatlar, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğuna, gönderinin eklerinin ne olduğuna ve gönderim zamanına açık bir şekilde erişim imkanı tanıyor. Ayrıca fiziki olarak gerçekleştirilen tebligatların aksine hiçbir ücret gerektirmeyen e- tebligat, kağıt ve enerji açısından da tasarruf sağlıyor.

