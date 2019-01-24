Türk ekonomisinin eşsiz avantajları var

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İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Daily SABAH ve Reuters'a önemli açıklamalarda bulundu. Büyümede 2019 için belirlenen yüzde 2.3 hedefinin ulaşılabilir olduğunu kaydeden Albayrak, bu yıl enflasyonu yüzde 15 seviyesine indireceklerini kaydetti. Enflasyonu dizginlemek için para politikasının çok iyi iş çıkardığını belirten Albayrak, "Mali otorite olarak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale etmeden, onlara yardım ediyoruz. Yakın işbirliğinde çalışıyoruz" dedi.Albayrak, Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, geçen yıl göreve geldiklerinde insanların akıllarında 'enflasyonu düşürebilecekler mi, cari açığı indirebilecekler mi ve fazla harcamayı kısabilecekler mi' kaygıları olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "Aslında, tüm bu cephelerde birçok şey başardık. Enflasyon geçen yıl yüzde 20'nin hemen üstünde kapandı, cari açık 30 milyar doların altına yani GSYH'nın yüzde 3'üne düştü. Bütçede yıl sonu hedeflerimize ulaştık. Tam tasarruf modundayız ve bu 2019'da da devam edecek." 2018 son çeyrek ve 2019 ilk çeyrekte büyümenin bir miktar zayıf kalabileceğini belirten Albayrak, "Şu anda resesyon öngörmüyoruz. İthalat talebindeki daralma bu yıl da iç talebin yavaşlamasıyla devam edecek. Yani, net ihracatın büyümeye pozitif katkısı olacak. Turizm güçlü olmaya devam edecek. Bu faktörler, iç talepteki yavaşlamanın dengelenmesine yardımcı oluyor. Bu noktada, yüzde 2.3 büyüme hâlâ ulaşılabilir durumda. Bu yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak" dedi. Büyümede "Tek endişem dış konjonktürdeki zorluklar olabilir" diyen Albayrak, "Olası bir küresel bir durgunluk, küresel ticaretin küçülmesi... Ancak, şu ana kadar ufuktaki bulutlar tehdit edici görünmüyor" açıklamasında bulundu.Albayrak, enflasyonda ekimde tepe noktasının görüldüğünü, ondan sonra düşüş başladığını hatırlatarak, "Nisan ve mayısta çok güçlü bir baz etkisi ortaya çıkacak" dedi. Ekonomik aktiviteyi canlandırmak için adımlar atıldığını ancak bunların mali disiplinden vazgeçmek anlamına gelmeyeceğini belirten Bakan Albayrak, "Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok" mesajı verdi.BDDK'nınçok uyanık (tetikte olan) ve çevik bir banka denetleyicisi olduğunu vurgulayan Albayrak, "BDDK gerçekten bu adımların takibinde ve finansal istikrarı korumak için gerekli önlemleri almaya hazırlar. Türk bankacılık sektörü fazlasıyla yeterli sermaye ve likidite tamponlarına sahip. Bankalarımızı gerektiğinde desteklemek için yeterli mali alanımız da siyasi irademiz de var" diye konuştu.KOBİ'lerepiyasa oranlarının altında faizlerle sağlanan krediler konusunda da açıklamalarda bulunan Albayrak, "Piyasa fiyatlarının son zamanlarda e düştüğünü ve bankaların bu kredilerden çok yakında kâr edeceğini hatırlatayım" dedi.Birsonraki Para Politikası Kurulu'nda faiz indiriminin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Bakan Albayrak, şöyle yanıt verdi: "Merkez Bankası işini yapıyor. Martta ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama bir şeyi biliyorum, ne yaparlarsa yapsın; analitik bir titizlikle yapıyorlar."Ekonomistlerinasgari ücret artışınınenflasyona 1.5-2puan etkisi olacağınadönük hesaplamalarınınhatırlatılmasıüzerine Albayrak, şöylekonuştu: "Asgari ücret artışı,bazı mal ve hizmetlerdeartan talebe dönüşecektir.Ancak, kapasite kullanımı gözönünealındığında, ekonominin artan talebikarşılamak için ek mal ve hizmetlerüretmek için yeterli alana sahip. Bu nedenle,artışın enflasyona etkisi hafif olacak."Kötükredilerin önemli bir bölümünün şu ana kadar yapılandırıldığını, bu alanda meselenin büyük ölçüde geride kaldığını belirten Albayrak, şimdiye kadar kurumsal kredi yapılandırmalarının 118 milyar TL'nin biraz üzerinde bir miktara ulaştığını kaydetti.Enerjişirketlerinin kredilerinde bir sorun yaşanıp yaşanmayacağına yönelik bir soruya da Bakan Albayrak, şu yanıtı verdi: "Şimdiye kadar, endüstri sistemik bir risk oluşturmuyor. Enerji sektörü kredileri, toplam kredilerin sadece yüzde 7'sini oluşturuyor ve takipteki alacak oranı yüzde 2.5. Bankacılık sektörü bugüne kadar enerji sektörü kredi riskini yönetebildi."ZiraatBankası'nın kredi kartı borç yapılandırması kararını da değerlendiren Albayrak, "Kamu bankalarının bankacılık sektöründe dengeleyici bir rolü var. Şu anda devlete ait bankalar iyi durumda. Ziraat'in adımları ticari amaçla yürütülmektedir" dedi.ABD'deile Halkbank konusunda yapılan görüşmelere de değinen Bakan Albayrak, "Muhataplarımızla yakın ve yapıcı bir diyalog içindeyiz. İddialara karşı çok güçlü bir dosyamız var" dediGeçenyıl kasım başında yeniden yürürlüğe giren İran yaptırımlarının Türkiye'ye etkisini değerlendiren Albayrak, "ABD yaptırımları, İran doğal gazını ithal etmemize imkân veren bir hüküm içeriyor. Dolayısıyla, şu anda gaz ithalatını kesmek için bir plan yok" diye konuştu. Bakan Albayrak, Türkiye'nin Suriye'de ne istediğinin çok açık olduğunu, bu doğrultuda da ABD, Rusya ve İran gibi tüm taraflarla yakın diyalog içinde olduklarını belirtti.TurkuvazMedya Grubu'nun yayın organı olan Daily Sabah'a da, Davos'ta özel bir makale yazan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonu dizginlemek için para politikasının çok iyi iş çıkardığını belirterek, "Mali otorite olarak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale etmeden, onlara yardım ediyoruz" dedi. Bakan Albayrak, büyümenin yavaşlayacağı ve ardından önümüzdeki üç yıl içinde yeniden yüzde 5'lik potansiyel büyüme seviyesine yakınlaşacağı bir süreçte olduğumuzu belirterek, "Büyüme kaynağı iç tüketimden dış talebe dönecek" diye konuştu.Bu yıl enflasyonu yüzde 15 seviyesine indireceklerini belirten Bakan Albayrak, "Cari açıkta azalma eğiliminin devam edeceğini, net dış talebin büyümeye güçlü bir pozitif katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bu yıl cari açık GSYH'nin yüzde 3'ü civarında olacak. Böylece Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefe ulaşacağız" dedi. Ekonomideki en önemli iki sorunun enflasyon ve cari açık olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Türkiye'de yatırım yapan işletmeler, sadece Türkiye'de değil, daha geniş bölgede de fırsatları yakalayabiliyor" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hükümetin hiçbir dönem mali disiplinden taviz vermediğini, bundan sonra da vermeyeceğini belirtirken, popülist adımlara yer olmadığını da vurguladı.Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında düzenlenen 'Gelişen Ülkelerin Piyasa Görünümü' panelinde de konuştu. Bakan Albayrak, Türkiye'nin bölgedeki tek istikrarlı ülke olduğunun altını çizdi. Albayrak, Türkiye ekonomisinin güçlü bir dengeye sahip olduğunu ve ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlattı. Hanehalkının küresel bazda borçluluk oranlarının yüzde 60'lar seviyesinde olduğunu, Türkiye'de ise bu rakamın yüzde 17 civarında olduğunu vurgulayan Albayrak, "En zorlu dönemde bile bilançomuzu güçlendirdik. Bütçe disiplini sağladık. Aynı zamanda cari açıkla mücadelede başarılı olduk. İhracatımızda da artış söz konusu. Türkiye'nin durumu son derece pozitif devam ediyor. Şirketlerde de durum bu şekilde" dedi. Türk ekonomisinin eşsiz avantajları olduğuna işaret eden Bakan Albayrak, "Rekabetçi genç nüfusumuz bunlardan biri. Geçtiğimiz 16 yıldır telekomünikasyona, enerjiye büyük yatırımlar yaptık. Havaalanları, demiryolları, boru hatları inşa ettik" diye konuştu.BakanAlbayrak, Davos'ta uluslararası şirketlerin üst yöneticileri (CEO), finans kuruluşlarının yetkilileriyle de görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası yatırımcıların her zaman kazandığını ve kazanacağını söyledi. Davos'ta ikili temaslarda bulunan Albayrak, Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.