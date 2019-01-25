Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralara yeni zam...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca, 2019 için uygulanacak olan asgari ücretin 2 bin 20 TL 90 kuruş olarak belirlenmesinin ardından, pek çok sosyal ödemede düzenlemeye gidildi. Bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücrete göre de 85 lira 28 kuruş olarak tespit edildi. Bu ücrete göre, sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları belirlendi. Ayrıca yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmaları, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlıksigortalılarının ödeyecekleri primler ile idari para cezaları, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödenekleri de asgari ücret tutarına göre düzenlendi.