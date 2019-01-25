HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralara yeni zam...

Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralara yeni zam...

Artan asgari ücretle birlikte sosyal kapsamdaki ödemeler de buna göre yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeye göre anne ya da babaya ödenen süt parası, 149 TL’den 180 TL’ye çıkacak

Giriş Tarihi: 25.1.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 09:40
Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralara yeni zam...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca, 2019 için uygulanacak olan asgari ücretin 2 bin 20 TL 90 kuruş olarak belirlenmesinin ardından, pek çok sosyal ödemede düzenlemeye gidildi. Bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücrete göre de 85 lira 28 kuruş olarak tespit edildi. Bu ücrete göre, sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları belirlendi. Ayrıca yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmaları, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlıksigortalılarının ödeyecekleri primler ile idari para cezaları, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödenekleri de asgari ücret tutarına göre düzenlendi.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralara yeni zam...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN