Mesleki eğitimde işbirliği protokolü

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Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. İstanbul'daki mesleki ve teknik eğitim veren 89 okulda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı hedefleyen protokol, mezunların niteliğini artırmayı amaçlıyor. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz artık 'ara eleman değil, aranan eleman' demek istiyoruz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, işgücü piyasasında arz-talep dengesinin iyi kurulması gerektiğini söyledi.Nazlı Özdemir