ECB, Atatürk resimli banknot bastı

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AvrupaMerkez Bankası (ECB), üzerinde Atatürk portresi bulunan 'euro' bastı. Türk koleksiyoner Özgür Honaş'ın girişimleri sonucunda basılan para piyasada kullanılan mevcut euro ile aynı özelliklere sahip. Söz konusu para, Türkiye'nin tanıtımı ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla turizm alanında kullanılacak. Bunun bir tür hatıra parası olduğunu söyleyen Honaş, "Değişik ülkelerde ülkelerinin tanıtımı açısından bu gibi uygulamalar yapılıyor. Biz de bu şekilde Atatürk temalı para bastırmak istedik" dedi. Paradan 5 bin adet basıldığını söyleyen Honaş, bu serinin devamının gelmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı serisi yapmak istediklerini kaydeden Honaş, "Konuyla ilgili çalışma yaptık. Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunacağız, onay verirlerse çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi. Koleksiyoner Özgür Honaş, sonraki süreçte Çanakkale Zaferi ve geliri şehit ailelerine bağışlanacak 15 Temmuz temalı para bastırmayı planladıklarını söyleyerek şunları kaydetti: "Çanakkale Zaferi temalı bir seri yapmayı da düşünüyoruz, gerekli onayları aldıktan sonra yakın bir takvimde çıkacak. Bununla birlikte 15 Temmuz'u konu alan bir para basmayı da düşünüyoruz. Ancak bu kesinlikle ticari amaçlı olmayacak. Buradan sağlanan geliri şehit yakınlarına ve 15 Temmuz Derneği'ne bağışlayacağız."