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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan iddialarına yanıt!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan iddialarına yanıt geldi. , "'nin IMF ile yolunun kesişmesi dahi söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 1.2.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 13:54
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF iddialarına yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF ile ilgili ortaya atılan iddiaları kesin dille yalanladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye ekonomisi ile ilgili "kriz" beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz. Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye'nin, ne krediaçısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır. Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir."

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF iddialarına yanıt!
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