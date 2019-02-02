İstanbul Havalimanı’na dev sevkıyat

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Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'ndan yeni üssü İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerini sürdürüyor. Havalimanının 29 Ekim 2018'de yapılan resmi açılışının ardından iç ve dış hatlarda kademeli olarak 18 noktaya uçuş başlatan THY, geçtiğimiz günlerde hat bakım hangarı, hızlı kargo sevk üssü, uçak içi ürünler deposu ve tamir bakım ve akü şarj tesislerini hizmete açmıştı.THY, İstanbul Havalimanı'na taşınma projesi kapsamında dün Atatürk Havalimanı'ndan yer işletme, kargo ve THY Teknik'e ait malzeme, teçhizat ve makinelerden oluşan 35 TIR'lık sevkıyat yaptı. Taşıma sırasında yapılan yükleme, sevkıyat ve indirme işlemleri kayıt altına alınarak online takip sistemi üzerinden canlı olarak da izlendi. Sevkıyatlar ay boyunca devam edecek. Taşınma işlemleri 1-3 Mart 2019 tarihlerinde planlanan büyük taşınma ile sonlanacak. Atatürk Havalimanı ise 3 Mart'ta ticari uçuşlara kapanacak.