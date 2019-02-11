Türk Kartalı "en mükemmel uçak tasarımı" ödülünü aldı

"Türk Kartalı ALPINA", Avrupa'nın en prestijli yarışmaları arasında gösterilen "German Design Awards"da 10 yıl aradan sonra bir uçak tasarımına verilen "mükemmel tasarım" ödülüne layık görüldü. ALPINA'nın hem karaya hem suya inebilmesi, üstten kanatlı yapısı ve enerjisini tasarruflu kullanma özelliği, dünyaca ünlü tasarımcıların beğenisini topladı.Uçağın "AQUA" ve 4 kişi kapasiteli "ALPINA D-DSNB" alternatifleri, "havacılık, deniz ve demiryolu taşıtları" kategorisinde altın ödül kazandı.

Alman Tasarım Konseyi tarafından 1969 yılından beri sanayi, üretim ve tasarım kültürünü desteklemek amacıyla Alman devletinin himayesinde düzenlenen "German Design Award 2019"un bu yılki ödül töreni, Uluslararası Frankfurt Fuarı kapsamında düzenlendi.

"Türk Kartalı ALPINA" isimli uçağı, Türkiye'de geliştirecek Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen ile uçağın tasarımcısı ODTÜ Dr. Öğretim Üyesi Hakan Gürsu, ödül törenine katılarak ünlü tasarımcılarla başarılarının gururunu paylaştılar.

Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, ödül töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya çapındaki sanayi devlerinin katıldığı yarışmada, havacılık alanında, son 10 yıldaki ilk altın ödülü "ALPINA" adlı Türk tasarımının kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gökçen, "10 yılda ilk defa bir uçak bu yarışmada altın ödül aldı. Uçağın önemli bir ticari rakibi 2017 yılında bitmiş uçakla bronz ödül almıştı." dedi.