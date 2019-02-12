Makine ihracatı ocakta 1,3 milyar doları geçti!

MAİB tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 17,1 milyar dolar ihracatla ithalatı karşılama oranını yüzde 64'e yükselten makine sektörü, ocakta 1,3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. MAİB tarafından 22 alt sektör dahil edilerek hesaplanan bu rakam, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 12 artışa işaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine sektörünün gelişmiş ülkelerdeki marka gücünü yükselten çalışmalar yaptığını belirterek, bu yıl ihracatçıların yeni pazarlara erişimini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türk makine sanayisinin ileri teknolojiye uygun üretim altyapısıyla gelişmiş ülke pazarlarında talep gören canlı bir sektör olduğunu vurgulayan Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"2018'de ihracatını en fazla artıran sanayi gruplarından biri olan makine sektörü, bu yıl için belirlediğimiz 20 milyar dolar ihracat hedefine uygun olarak iyi bir başlangıç yaptı. Öte yandan ocakta faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etti ve Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz pazarlar oldu. Bununla beraber ihracat artış hızımız Cezayir, Polonya ve Fas gibi ülkelerde yüzde 20'leri geçti. Sanayinin tüm alt dallarında müşterilerimizin makine ihtiyacına yanıt verirken, Türk makine sektörünün pazar çeşitliliğini artırmayı amaçlıyoruz."

"ULUSLARARASI TANITIM ÇALIŞMALARINDA HIZ KESMEYECEĞİZ"

Kutlu Karavelioğlu, birlik olarak uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında 5-8 Şubat'ta Almanya'nın Leipzig şehrinde tamamlanan INTEC fuarına katıldığını anımsattı.

Fuarla eş zamanlı olarak, 19 Türk firmasının iştirakıyla düzenlenen ticaret heyeti kapsamında Türk ve Alman firmalarının ikili görüşmeler yaptığını, Türkiye'nin makinecilerinin de Almanya'daki kuruluşlarla temaslarını artırdığını anlatan Karavelioğlu, "VEMAS, Fraunhofer Enstitüsü, IHK Chemnitz, tesis ve firma ziyaretleri ile Türk-Saksonya İşbirliği Forumu, etkinlik katılımları, ikili iş görüşmeleri, firma ve fuar ziyaretinin olduğu yoğun programlı bir heyet organizasyonu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Karavelioğlu, ürünlerin kalitesini anlatmak ve müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına ilk ağızdan yanıt vermenin marka çalışmalarının önemli bir boyutunu oluşturduğunu aktararak, katıldıkları organizasyonlarda geniş bir satın almacı grubuna sektörün gücünü anlattıklarını kaydetti.

Karavelioğlu, INTEC Leipzig'te Türkiye'nin yanı sıra 31 ülke daha olduğunu, tanıtım faaliyetlerinin sektörün yeni pazarlara açılması noktasında önemli bir fırsat yarattığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fuar kapsamında düzenlenen ticaret heyetinin verimli geçmesinden ve Almanya'da iş birliği yaptığımız kuruluşların Türk heyetine olan destek ve ilgisinden büyük mutluluk duyduk. Uluslararası rekabette daha güçlü olmak için, üretimdeki gücümüzü pazarlama alanında da göstermek mecburiyeti hissediyoruz. Haziranda Dusseldorf'ta bir heyet daha gerçekleştireceğiz. Almanya'daki muhataplarımızla yıl içinde Türkiye'de de bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Uluslararası tanıtım çalışmalarında hız kesmeden Meksika, Hindistan, Rusya ve Çin'de de heyet organizasyonu yapacağız. Çalışmalarımızın sektörümüzün performansına yaptığı katkıdan memnunuz."