Yasak olmasına rağmen satıyorlar

Eklem bacaklılar grubuna giren peygamberdevesi, satışı yasak olmasına rağmen internet sitelerinde verilen ilanlarla satışa çıkarılıyor. Böcekler için farklı fiyatlar isteniyor. Hayvanseverler, peygamberdevelerinin satışına tepki gösterdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde hayvan başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi. Bu arada, peygamberdevelerini satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler dikkat çekti:

"Sadece WhatsApp. Çift şekilde alırsanız 180 TL, tek alırsanız erkek 100 TL., dişi, 100 TL. Her yere sorunsuz kargo', 'Detaylı bilgi için arayınız', 'Peygamberdevem sağlıklı ve iştahlıdır. Boyutu da gerçekten büyüktür. Yanında kabı, ahşap dekorları ve canlı yemiyle beraber göndereceğim. Fiyatı da uygundur. WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık edilebilir', 'Dişi mantis satılıktır. Gayet sağlıklı ve düzenli beslemesi yapılmaktadır. Özellikle canlı yem olarak çekirge, unkurdu gibi canlıları avlayıp yemesini izlemesi aşırı keyifli. Farklı canlılar da beslemek istediğim için satma kararı aldım. Size baktığı zaman hakkınızda bir şey düşündüğünü hissedebiliyorsunuz. Bakımı kolay ve beslemesi zevkli bir canlıdır. Yanında kurt hediye olarak gönderilecektir. Merak ettiğiniz bir konu varsa yardımcı olmaya çalışırım."