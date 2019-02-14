Ucuz sebze-meyve tek tıkla kapıda

BUGÜN NELER OLDU

Meyve ve sebze fiyatlarındaki oyunu tanzim satış noktalarıyla bozan hükümet, internetten de ürün satışına başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve PTT A.Ş. güvencesiyle başlatılan proje kapsamında, aracı hizmet ücretleri ortadan kaldırılıyor. Milli Pazaryeri Platformu adıyla, www.epttavm.com üzerinden 8 sebze ile başlatılan hizmet, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz" dedi. Tüm ürünlerin PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını duyuran Turhan, vatandaşların tanzim noktalarında sıra beklememeleri, uygun şartlarda ürün alabilmeleri için sorumluluk üstlendiklerini belirtti.İlk etapta İstanbul ve Ankara'daki tüketicilere yönelik yapılan satışların ilerleyen zamanda tüm yurda yayılacağı öğrenildi. 3 kilogram limiti konulan satışlarda kargo ücreti ise 3 ila 4.50 lira arasında değişiyor.