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Son dakika haber: kart ve 'ta komisyon oranlarını indirdi

, müşterilerine büyük avantaj sağlayacak yeni bir uygulamanın altına imza attı. Ziraat son dakika bilgilerine göre, kart ve 'ta komisyon oranlarını indirdi. komisyonlarında yüzde 0.85'e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapmak suretiyle maliyet avantajı sağlamış oldu.

SABAH Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 09:42
Son dakika haber: Ziraat Bankası kart ve POS'ta komisyon oranlarını indirdi

ve banka kartını "Ziraat Bankkart" markasıyla tek kartta toplayan , kart ve 'ta komisyon oranlarını indirerek, üye iş yerlerine önemli avantajlar sağlayacak bir son dakika uygulamasını başlattı.

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Son dakika haber: Ziraat Bankası kart ve POS'ta komisyon oranlarını indirdi
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