Son dakika haber: Ziraat Bankası kart ve POS'ta komisyon oranlarını indirdi

Ziraat Bankası, müşterilerine büyük avantaj sağlayacak yeni bir uygulamanın altına imza attı. Ziraat son dakika bilgilerine göre, kart ve POS'ta komisyon oranlarını indirdi. Kredi kartı komisyonlarında yüzde 0.85'e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapmak suretiyle maliyet avantajı sağlamış oldu.
Giriş Tarihi: 15.2.2019 09:41Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 09:42
Kredi kartı ve banka kartını "Ziraat Bankkart" markasıyla tek kartta toplayan Ziraat Bankası, kart ve POS'ta komisyon oranlarını indirerek, üye iş yerlerine önemli avantajlar sağlayacak bir son dakika uygulamasını başlattı.