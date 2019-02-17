Mevlüt Uysal: 4 yeni kütüphane 7/24 hizmet verecek

Açılışta konuşan Uysal, "İBB'ye bağlı kütüphanelerimizden geçen yıl 1 milyon 200 bin kişi istifade etti. İstanbul genelinde 7/24 hizmet veren kütüphane sayısını artıracağız. 'Ders çalışmak, sınava hazırlanmak istiyorum' diyen hiç kimse kütüphanesiz kalmasın istiyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez Atatürk Kitaplığı'nda başlattığı "Hiç Kapanmayan Kütüphane" uygulaması yaygınlaşıyor. Kartal, Ümraniye, Fatih ve Başakşehir'de 7/24 hizmet verecek 4 yeni kütüphanede daha uygulama başladı. Uygulamanın tanıtımı için Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi Muallim Cevdet Kütüphanesi'nde dün gece bir tören düzenlendi.

Törene İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Doğan Kubat, AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, İBB'ye bağlı Kütüphane Müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

UYSAL: "7/24 HİZMET VEREN KÜTÜPHANELERİMİZİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"



'İstanbul genelinde İBB'ye bağlı 21 kütüphanemiz var' diyen Uysal, "2014'te Türkiye'de bir ilke imza atarak Atatürk Kitaplığı'nı, 7/24 hizmete açtık. 'Hiç Kapanmayan Kütüphane' anlayışıyla bu sayıyı artırmak için çalışıyoruz. Bugün, 7/24 hizmete açık hale getirdiğimiz Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ndeki Muallim Cevdet Kütüphanesi'nin ve Ümraniye Süheyl Ünver Kütüphanesi'nin açılışını yapıyoruz. Pazartesi günü de Başakşehir Rasim Özdenören Halk ve Çocuk Kütüphanesi ve Fatih Ahmet Kabaklı Halk ve Çocuk Kütüphanesi'ni hizmete açacağız. Böylece "Okumaya Açılıyoruz" sloganıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 7/24 hizmet verecek kütüphane sayımız 5'e yükselecek. İBB'ye bağlı 21 kütüphanemizde 800 bine yakın kitap var. Geçen yıl kütüphanelerimizden 1 milyon 200 bin kişi istifade etti. Bazı kütüphanelerimiz akşam saat 20.00'a kadar, bazıları ise 22.00'a kadar açık. Önümüzdeki süreçte 7/24 hizmet veren kütüphanelerimizin bu sayılarının daha da artacağına inanıyorum. dedi.

UYSAL: "GECE; SICAK ÇORBA, ÇAY, SANDVİÇ İKRAMLARIMIZ OLACAK"

Kütüphanelerde gece çeşitli ikramların yapılacağını söyleyen Uysal, "Atatürk Kitaplığı'nda saat 00.00 ile 01.00 saatleri arasında Lojistik Destek Merkezi'ne bağlı ekiplerimiz ile sıcak çorba, çay, kek, sandviç, meyve suyu gibi ikram uygulaması başlattı. 7/24 hizmete açılan bu yeni 4 kütüphanemizde de bu hizmeti vereceğiz. Gençlerimiz yeter ki çalışsın, okusun, vatanına, milletine hayırlı işlere imza atsınlar. Biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız. 'Ders çalışmak, sınava hazırlanmak istiyorum' diyen hiç kimse kütüphanesiz kalmasın istiyoruz" diye konuştu.

KALIN: "7/24 HİZMETE AÇIK KÜTÜPHANELER TÜRKİYE GENELİNDE DE YAYGINLAŞMALI"

Aralıksız hizmet veren kütüphanelerin önemine vurgu yapan Kalın, "Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir. İslam medeniyeti vahiyle başlamıştır ama ilk olarak Kur'an-ı Kerim'in bir kitap haline getirilmesiyle, yeni bir kitap medeniyetinin temelleri atılmıştır. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz, okuma üzerine kuruludur. Dünyanın neresine giderseniz gidin okumak, dünyadaki varlığımızı anlamlandıran en önemli eylemlerden birisidir. Bunun için de tabi uygun ortamların olması lazım. Kitapların, kütüphanelerin, kıraathanelerin yaygınlaşması gerekiyor. Özellikle anlık bilgi üretimi ve tüketiminin sıkça yaşandığı bu çağda, kitaptan, bilgiden uzak kalmamız düşünülemez. Hem geçmişimizi anlamlandırmak hem de bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa etmek için bu mekanlar son derece önemli. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Millet Kıraathaneleri seferberliğiyle de inşallah Türkiye'de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor. Son rakamlara baktığımız zaman Türkiye'de basılan ve okunan kitap sayısı da geçen yıllara göre katlanarak artıyor. 7/24 açık kütüphanelerin sayısı Türkiye genelinde de yaygınlaşmalı. Cumhurbaşkanlığı olarak bu tip kütüphanelerin sayısının artırılması adına yürütülen çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Törenin ardından Mevlüt Uysal ve İbrahim Kalın kütüphanede ders çalışan gençlerle geleceğe dair planlarını sordular ve sohbet ettiler. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın kitaplarını imzaladı.

Mevlüt Uysal ve İbrahim Kalın, İBB Mobil Büfe Aracı'ndan öğrencilere ve basın mensuplarına sıcak çorba ikram ettiler. Daha sonra Mevlüt Uysal, İbrahim Kalın ve beraberindeki katılımcılara da çorba ikram etti ve kendisi de çorba içti. Gece günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.